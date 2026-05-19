本港最新失業率維持3.7% 近14萬人無工開

政府統計處今日（19日）公布最新勞動人口統計數字，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.7%，與1月至3月相同。就業不足率則由1月至3月的1.6%，下跌至2月至4月的1.5%。失業人數（不經季節性調整）由1月至3月的136,600人，上升至2月至4月的139,200人，增加約2,600人。同期就業不足人數則由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。

失業率︱建造業下跌 製造業上升

與1月至3月比較，在2月至4月期間，各行業失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於建造業；而上升則主要見於製造業。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。

建造業失業率下跌。

總勞動人口少約5200人

總就業人數由1月至3月的3,655,700人，下跌至2月至4月的3,648,000人，減少約7,700人。同期的總勞動人口亦由3,792,400人下跌至3,787,200人，減少約5,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年2月至4月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率微跌0.1個百分點至1.5%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。

展望未來，孫玉菡指，香港強勁的經濟增長勢頭應會為整體勞動市場提供支持。政府會就地緣政治風險升溫帶來的潛在影響保持警惕，並繼續密切留意相關發展。