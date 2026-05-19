Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港最新失業率維持3.7% 近14萬人無工開

社會
更新時間：16:42 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:42 2026-05-19 HKT

政府統計處今日（19日）公布最新勞動人口統計數字，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.7%，與1月至3月相同。就業不足率則由1月至3月的1.6%，下跌至2月至4月的1.5%。失業人數（不經季節性調整）由1月至3月的136,600人，上升至2月至4月的139,200人，增加約2,600人。同期就業不足人數則由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。

失業率︱建造業下跌 製造業上升

與1月至3月比較，在2月至4月期間，各行業失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於建造業；而上升則主要見於製造業。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。

建造業失業率下跌。
建造業失業率下跌。

總勞動人口少約5200人

總就業人數由1月至3月的3,655,700人，下跌至2月至4月的3,648,000人，減少約7,700人。同期的總勞動人口亦由3,792,400人下跌至3,787,200人，減少約5,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年2月至4月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率微跌0.1個百分點至1.5%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。

展望未來，孫玉菡指，香港強勁的經濟增長勢頭應會為整體勞動市場提供支持。政府會就地緣政治風險升溫帶來的潛在影響保持警惕，並繼續密切留意相關發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
10小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
20小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
7小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
3小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
00:52
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
8小時前
九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依
九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依
突發
1小時前
「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮
「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
20小時前