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地盤禁煙︱政府正式提交立法建議 違例定額罰款3000元 7.17生效

社會
更新時間：17:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:17 2026-05-19 HKT

在大埔宏福苑火災後，引發社會反思地盤安全。政府今日（19日）向立法會提交三項法例修訂，將對建築工程總承建商、分判商及任何人士施加明確法律責任，嚴格規定在所有建築地盤內禁止吸煙，以減低火警風險，保障工人及公眾安全。政府會全力配合立法會的審議工作，期望立法會支持並盡快通過三項法例修訂，讓政府盡早在所有建築地盤內實施禁止吸煙。根據政府文件，《修訂令》及《修訂公告》將於5月22日刊登憲報、5月27日提交立法會審議，並於7月17日生效。

5.22刊憲《修訂令》及《修訂公告》

政府向立法會提交三項法例修訂包括《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》（《修訂令》）、《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》（《修訂公告》）及《2026年建築地盤（安全）（修訂）規例》（《地盤修例》）。

賦權職安主任發告票 違例罰款3,000元

政府將於5月22日在憲報刊登《修訂令》及《修訂公告》，在《修訂令》指定建築地盤為禁止吸煙區，並在《修訂公告》指明勞工處職業安全主任（職安主任）可依據《定額罰款（吸煙罪行）條例》（第600章）（《第600章》）執行所有涉及在建築地盤吸煙罪行的執法工作。任何人在建築地盤吸煙即屬違法，職安主任可依據《第600章》向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3,000元。《修訂令》適用於所有類型建築地盤，包括大廈維修工程地盤，而住客正佔用的住宅及私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內。

承建商、分判商失責最高罰40萬

同時，《地盤修例》要求承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保在建築地盤內無人吸用或攜帶燃着的指明吸煙產品，或使用無遮蓋燈火點燃指明吸煙產品，否則會觸犯《地盤修例》規定，最高可處罰款40萬元。《修訂令》及《修訂公告》將進行先訂立後審議的程序，而《地盤修例》將進行先審議後訂立的程序。

 

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