粵車南下已發7000張電子許可證 正商討增每日名額 循序漸進研擴蓮塘等口岸通關時間

運輸及物流局局長陳美寶表示，「粵車南下」進入香港市區政策實施以來，截至今年4月底，運輸署已發出約7000張電子許可證，累計超過5000架次的預約出行。

陳美寶接受新華社訪問時形容，「粵車南下」為助力大灣區深度融合的重要政策突破。最新數據顯示，2026年4月港珠澳大橋雙向車流量約52萬輛次，每天平均約17200輛次，其中「港車北上」佔約四成。

超額預約2至3倍

她指，「港車北上」「粵車南下」自實施以來整體運作有序暢順。在今年內地「五一」黃金周，「港車北上」佔到港珠澳大橋雙向車流量的近五成，「粵車南下」更是超額預約二至三倍，需要抽籤分配出行名額。

根據海關3月的數據，約九成粵車入境旅客在港逗留一至兩天，為香港的酒店、零售、展覽和文化節目帶來了人氣和客流。陳美寶透露，特區政府計劃將適用城市由目前的四個城市逐步擴展至廣東省其他城市，並正在就逐步增加每日100個的名額與粵方開展商討，以實現粵港雙向的深度便利互聯。

循序漸進研擴展口岸措施

對於有立法會議員建議增加「港車北上」通關口岸並延長蓮塘口岸通關時間，陳美寶表示，將根據實施情況和口岸能力綜合評估，循序漸進地研究擴展口岸等具體措施，以安全可控為前提推動政策落地。

今年3月「推進港深西部鐵路前期工作」被正式列入國家「十五五」規劃綱要。陳美寶表示，目前港深雙方正通過「港深跨境軌道基礎設施建設專班」全力推進項目勘查及設計工作。

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