天文台特別天氣提示：香港以南海域雷雨帶正逐漸北移 中午前後影響本港

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸被偏南氣流取代。同時，驟雨正影響該區。天文台上午8時發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

天文台上午11時再發提示，指過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，大嶼山的雨量更超過20毫米。而位於本港以南海域的另一道雷雨帶正逐漸向北移動，並會在中午前後影響本港。市民請繼續留意最新天氣消息。

天文台料初時離岸及高地間中吹強風

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。漸轉吹和緩南風。

展望未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代。而受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。