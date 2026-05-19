《The Standard》中亞系列︱吉爾吉斯予港人免證 遊牧文化成冒險旅遊勝地

除哈薩克和烏茲別克，「五斯坦」其餘三國土庫曼、吉爾吉斯和塔吉克商機未如前兩國般大，仍各具特色。吉爾吉斯經濟主力是轉口貿易與黃金，而大型批發和零售市場多爾多伊市集（Dordoy Bazaar）是中國商品銷往俄羅斯的樞紐，吉爾吉斯亦是三國中唯一給予港人免簽證待遇的國家。

中亞民主之島──吉爾吉斯

吉爾吉斯雖然貧窮，卻被譽為「中亞民主之島」 ，是五國中最自由的國家。吉爾吉斯的經濟命脈是轉口貿易與黃金，國內的多爾多伊市集被指是中國商品銷往俄羅斯的樞紐，另庫姆托爾（Kumtor）金礦則貢獻該國近一成的國家生產總值。吉爾吉斯向港人提供免簽證待遇，港人可到訪體驗氈房營地與獵鷹等純樸的遊牧文化，而低廉的物價亦令該國成為冒險旅遊目的地。而吉爾吉斯自然景觀壯麗，雄壯的山脈與世界第二大高山湖泊伊塞克湖，使該國有「中亞的瑞士」的美譽。

吉爾吉斯首都比什凱克的勝利廣場。WIKI

土庫曼首都阿什哈巴德。WIKI

塔吉克首都杜尚別。新華社

世界屋脊──塔吉克

被稱為「世界屋脊」的塔吉克同樣貧窮，且經濟高度依賴僑匯，逾20%的國家生產總值來自在俄羅斯工作的勞工。該國目前在中國貸款的支持下，正興建羅貢壩（Rogun Dam），期望利用豐富的水力資源轉變為地區電力供應者。在首都杜尚別之外，當地生活依舊傳統，對投資者而言，塔吉克充滿地緣政治風險與脆弱的和平，同時亦蘊藏基礎設施發展的潛力。

緊鎖的大門──土庫曼

土庫曼坐擁全球第四大天然氣儲量，幾乎全部銷往中國。憑藉豐富天然資源，土庫曼得以維持極度的封閉制度，幾乎不對外借貸，也極少發放簽證，政府聲稱沒有外債。不僅遊客難以進入，土庫曼對投資者亦是一道「緊鎖的大門」。該國由單一家族統治，缺乏政治競爭與自由媒體，儘管當地人享有免費的水、電與天然氣，但代價是絕對的政治沉默。

記者︰《英文虎報》總編輯 Bonnie Chen