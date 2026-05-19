舉辦聯合會首個歐洲區域反貪會議 胡英明：全新反貪策略決心打破地域障礙

廉政專員胡英明以國際反貪局聯合會（聯合會）主席身份，剛於匈牙利順利完成聯合會首個歐洲大型區域反貪會議，歐洲及其他地區超過70個反貪、執法和監管機構逾180位專家聚首一堂，以團結反貪力量突破地緣限制，提升多邊協作推動歐洲以至全球的廉潔治理，成為廉政公署和聯合會歷來最具規模、覆蓋率最高的歐洲反貪交流項目。

胡英明在開幕致辭時強調，雖然地緣政治環境複雜，但反貪使命超越政治分歧。他認為必須團結各方反貪力量，共同克服地緣政治等各項挑戰，以專業合作方式，應對未來貪污罪行風險。適逢歐盟最新反貪指令生效，要求成員國設立專門反貪機構，胡英明認為，這正是香港與歐洲各國分享過去50多年的寶貴經驗、構築更堅固全球反貪網絡的最佳時機。

廉政專員胡英明完成國際反貪局聯合會首個歐洲區域性反貪會議。

歐洲及其他地區超過70個反貪、執法和監管機構逾180位專家參加廉署和聯合會歷來最大規模的歐洲反貪項目。

「區域板塊」培訓交流新模式

是次聯合會採取新的策略，利用「區域板塊」模式，以匈牙利作為中心點，集中為歐洲多國反貪機構一次過提供高效交流和培訓平台。胡英明表示：「這次會議有來自克羅地亞、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、黑山、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和瑞士等地的執法部門、反貪研究和學術機構、歐洲的智庫、歐盟反欺詐局、歐洲檢察官辦公室以及奧地利的國際反腐敗學院參加，不少參加者更是部門首長級人員，可見歐洲國際社會對是次會議的重視。是次會議不僅讓廉署大幅擴大接觸面，提高資源效益，更令我們更深入了解各國的反貪策略和面對的挑戰，從而進一步完善我們的培訓模式，對廉署來說亦是難能可貴的經驗交流。」

會議由聯合會、匈牙利廉政局、意大利國家反腐敗局及希臘國家透明管理局共同主持。期間，廉署派出多位資深調查人員，分享創新反貪教育工作策略和探討反貪機構工作成效等。隨團的律政司代表亦分享了香港在「追逃追贓」方面的成效。

廉政專員胡英明（左二）與歐洲多國的反貪機構元首，共同主持國際反貪局聯合會歐洲區域性反貪會議開幕禮。

律政司高級助理刑事檢控專員伍淑娟（左三）與廉署代表團一同到訪匈牙利，為反貪機構分享香港追逃追贓經驗和心得。

胡英明此行亦到訪匈牙利廉政局，與匈牙利廉政局局長費倫茨． 帕爾．比羅進行雙邊會議。在布達佩斯期間，廉署亦與奧地利國際反貪學院簽署合作備忘錄。廉署至今已與不同國家的反貪機構或國際組織簽訂10份合作備忘錄，推進國際廉潔發展。

與不同政府機構揚帆出海 說好香港故事

廉署近年亦積極與香港不同政府部門和執法機構聯手，到海外共同宣揚和分享香港互相協作反貪工作模式。繼早前夥拍香港海關和香港警務處分別到哈薩克斯坦、泰國和柬埔寨後，廉署本月亦與律政司合作，月初剛完成前往越南分享香港在反貪執法及檢控上的成功經驗，今次布達佩斯之行，律政司高級助理刑事檢控專員伍淑娟亦隨團出席會議，並在專題反貪講座分享香港貪污案件中追逃追贓的經驗和成效。