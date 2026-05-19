Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德零售館化身林憶蓮時光隧道 牆紙花紋致敬《野花》 杭州樂迷大讚粉絲「給力」

社會
更新時間：07:05 2026-05-19 HKT
發佈時間：07:05 2026-05-19 HKT

為配合林憶蓮（Sandy）今次演出，林憶蓮香港歌迷會於啟德零售館2，設置期間限定珍藏展，展出黑膠唱片、海報、雜誌、剪報等珍藏。展覽場景採用具生活感的懷舊佈置，就連牆紙的花紋，也是致敬Sandy 1991年專輯《野花》，別具巧思。策展人陳小姐表示，珍藏有賴資深歌迷借出，冀參觀人士環顧四周，就感受到Sandy 40年的音樂生涯。

歌迷會感謝體育園大力支持

林憶蓮香港歌迷會負責人Lawrence說，感謝啟德體育園大力配合，「歌迷會沒有收會費，沒有恆常資金，我們要集資後，再與園方商議場地租用事宜。園方收了個很相宜的租金，促成這展覽。當臨時下雨，歌迷會撐傘，我們問商場借用雨桶，這些細微的事情，他們都立即配合。」

杭州歌迷讚零售館應援氛圍

杭州歌迷楊小姐表示，對零售館的應援氛圍印象深刻，「林憶蓮的粉絲非常『給力』，你看這麽大的一個場館，所有展品都是粉絲提供，我覺得很用心」。她說，今次專程來港看兩日演唱會，預計消費數千元港幣。

來自台灣的柯小姐表示，自己是林憶蓮35年歌迷，來香港5日看演唱會，「想買就買，盡興。與朋友吃飯，四周逛逛、消費」。她又說，支持園方推動票尾經濟，「我第一晚已在這裏食飯，我覺得應舉辦更多演唱會，讓更多外地歌迷來港享受音樂之餘， 又可以享受香港的美食、環境。」

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
7小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
9小時前
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
影視圈
16小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
23小時前
九龍新界多區突現電力驟降 消防接38宗困𨋢報告。
九龍新界多區突現電力驟降 消防接逾40宗困𨋢報告 中電：短暫電壓驟降
突發
7小時前
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
12小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普：取消原定周二對伊軍事打擊 稱受中東多國首腦勸說
即時國際
3小時前
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
影視圈
12小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
2026-05-18 07:00 HKT
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
10小時前