啟德零售館化身林憶蓮時光隧道 牆紙花紋致敬《野花》 杭州樂迷大讚粉絲「給力」

為配合林憶蓮（Sandy）今次演出，林憶蓮香港歌迷會於啟德零售館2，設置期間限定珍藏展，展出黑膠唱片、海報、雜誌、剪報等珍藏。展覽場景採用具生活感的懷舊佈置，就連牆紙的花紋，也是致敬Sandy 1991年專輯《野花》，別具巧思。策展人陳小姐表示，珍藏有賴資深歌迷借出，冀參觀人士環顧四周，就感受到Sandy 40年的音樂生涯。

歌迷會感謝體育園大力支持

林憶蓮香港歌迷會負責人Lawrence說，感謝啟德體育園大力配合，「歌迷會沒有收會費，沒有恆常資金，我們要集資後，再與園方商議場地租用事宜。園方收了個很相宜的租金，促成這展覽。當臨時下雨，歌迷會撐傘，我們問商場借用雨桶，這些細微的事情，他們都立即配合。」

杭州歌迷讚零售館應援氛圍

杭州歌迷楊小姐表示，對零售館的應援氛圍印象深刻，「林憶蓮的粉絲非常『給力』，你看這麽大的一個場館，所有展品都是粉絲提供，我覺得很用心」。她說，今次專程來港看兩日演唱會，預計消費數千元港幣。

來自台灣的柯小姐表示，自己是林憶蓮35年歌迷，來香港5日看演唱會，「想買就買，盡興。與朋友吃飯，四周逛逛、消費」。她又說，支持園方推動票尾經濟，「我第一晚已在這裏食飯，我覺得應舉辦更多演唱會，讓更多外地歌迷來港享受音樂之餘， 又可以享受香港的美食、環境。」

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元