99年深水埗女報販霞姐被殺案 54歲男被控謀殺 還押待進行認人
更新時間：15:15 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-18 HKT
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1999年深水埗發生女報販被殺案，人稱「霞姐」的女報販何慧霞疑被兇徒用刀斬死。涉案54歲男子事隔27年在內地落網被移交回港，被控謀殺罪，案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至5月22日再訊，待警方進行認人程序，獲裁判官批准，期間被告還押候訊。
54歲被告連宗偉，被控於1999年9月22日，在深水埗大埔道168號至178號迎賓酒樓外與盧漢興、李祖明、梁志鴻及林自力謀殺何慧霞。
案件編號：KCCC1423/2026
法庭記者：黃巧兒
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