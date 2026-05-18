涉酒店房內串謀搶劫逾2.5萬元財物 3男1女還押至7月再訊

3男1女涉嫌日前於觀塘某酒店房內串謀搶劫，事主被劫去錢包、平板電腦、學生證等，共值逾2.5萬元財物。涉案4男女被控串謀搶劫等2罪，今於觀塘裁判法院首次提堂，他們暫毋須答辯。署理主任裁判官鍾明新應申請押後案件至7月27日再訊，以待進一步調查，另拒絕4名被告的保釋申請。他們須還押候訊，其中3人會在5月26日作保釋覆核。

被指於酒店搶劫

被告依次為18歲女侍應胡宗润、23歲男髮型師林子洋、34歲男地盤工人尹強，及18歲男運輸工人游嘉鴻；其中胡及尹持雙程證。4人同被控於2026年5月14目，在觀塘創業街38號九龍東如心酒店某室與其他不知名人士，串謀搶劫X，並劫去一個錢包、一部iPhone、一部小米平板電腦、一張中國銀行(香港)有限公司提款卡、一張中國招商銀行提款卡、一張中國招商銀行信用卡、現金港幣500元、現金人民幣2,000元、一隻錶、一張香港身份證、一張浸會大學學生證，一張聯校圖書毒證，總值港幣25,780元。

林子洋及尹強另被控於同日，在葵涌和宜合道119號香港荃灣絲麗酒店外管有違禁武器，即一個鐵蓮花。

案件編號：KTCC1002/2026

法庭記者：雷璟怡