廉政專員胡英明出席國際反貪局聯合會首個歐洲區域反貪會議 冀團結力量應對地緣挑戰

廉政專員胡英明以國際反貪局聯合會主席身分，剛於匈牙利順利完成聯合會首個歐洲大型區域反貪會議，歐洲及其他地區超過70個反貪、執法和監管機構逾180位專家聚首一堂，以團結反貪力量突破地緣限制，提升多邊協作推動歐洲以至全球的廉潔治理，成為廉政公署和聯合會歷來最具規模、覆蓋率最高的歐洲反貪交流項目。廉署代表團到訪匈牙利期間，亦拜訪了中國駐匈牙利特命全權大使龔韜，介紹廉署反貪及推動國際合作的工作，並了解當地社會情況。

胡英明在布達佩斯為區域反貪會議致開幕辭時表示，面對日益複雜的貪污罪行，須團結各方反貪力量，共同克服地緣政治等各項挑戰，以專業合作方式，應對未來貪污罪行風險。此外，歐盟最新的反貪指令近期生效，要求所有成員國須設立專門反貪機構和訂定罰則。這次歐洲反貪會議正正在「最佳時機」舉行，讓廉署和聯合會為各國反貪機構分享廉署逾50年的寶貴經驗，並為日後提供各項支援進行協商，藉以構築更堅固的全球反貪網絡。

「區域板塊」培訓交流新模式

是次聯合會採取新的策略，利用「區域板塊」模式，以匈牙利作為中心點，集中為歐洲多國反貪機構一次過提供高效交流和培訓平台。胡英明表示，這次會議有來自克羅地亞、法國、德國、希臘、挪威、匈牙利、意大利、黑山、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和瑞士等地的執法部門、反貪研究和學術機構、歐洲的智庫、歐盟反欺詐局、歐洲檢察官辦公室以及奧地利的國際反腐敗學院參加，不少參加者更是部門首長級人員，可見歐洲國際社會對是次會議的重視。他又指，是次會議不僅讓廉署大幅擴大接觸面，提高資源效益，更令廉署更深入了解各國的反貪策略和面對的挑戰，從而進一步完善培訓模式，對廉署來說亦是難能可貴的經驗交流。

是次會議由聯合會、廉署、匈牙利廉政局、意大利國家反腐敗局及希臘國家透明管理局共同舉辦。廉署代表在會上分享利用人工智能和大數據分析等最新科技反貪和防貪的專業技術、創新反貪教育工作策略等。廉署人員亦藉此機會介紹內地和香港的廉潔、法治和繁榮優勢，邀請各機構人員到訪內地和香港親身體驗。

積極與各國機構聯繫 共同提升反貪能力

廉署的香港國際廉政學院亦趁這個黃金機會，在會議後為各國參加者舉辦反貪講座，分享如何有效衡量反貪工作成效。在布達佩斯期間，胡英明亦主持聯合會執行委員會會議，商討聯合會今年成立20周年的往後發展方向。

胡英明隨後亦到訪匈牙利廉政局，與匈牙利廉政局局長費倫茨．帕爾．比羅和相關官員進行雙邊會議。廉署亦與奧地利的國際反腐敗學院簽訂合作備忘錄，訂定多項合作框架，包括加強反貪經驗交流，安排反貪培訓等。廉署至今已與不同國家的反貪機構或國際組織簽訂10份合作備忘錄，推進國際廉潔發展。

與不同政府部門揚帆出海 說好香港故事

廉署近年亦積極與香港不同政府部門和執法機構聯手，到海外共同宣揚和分享香港互相協作反貪工作模式。繼早前夥拍香港海關和香港警務處分別到哈薩克斯坦、泰國和柬埔寨後，廉署本月亦與律政司合作，月初剛完成前往越南分享香港在反貪執法及檢控上的成功經驗；今次布達佩斯之行，律政司高級助理刑事檢控專員伍淑娟亦隨團出席會議，並在專題反貪講座分享香港貪污案件中追逃追贓的經驗和成效。