天文台｜今日多雲 初時部分地區驟雨較多 日間最高氣溫約27度

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。

本港地區今日天氣預測，多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多。日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風，風勢有時疾勁。

展望明日有幾陣驟雨，隨後一兩日天氣仍然不穩定。

分區氣溫

九天天氣預報

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區仍有幾陣驟雨。預料受高空擾動影響，本週中期華南天氣不穩定。隨著高空反氣旋逐漸增強，本週後期至下週初華南沿岸天色好轉，天氣持續炎熱。