Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜今日多雲 初時部分地區驟雨較多 日間最高氣溫約27度

社會
更新時間：06:57 2026-05-18 HKT
發佈時間：06:57 2026-05-18 HKT

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。

本港地區今日天氣預測，多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多。日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風，風勢有時疾勁。

展望明日有幾陣驟雨，隨後一兩日天氣仍然不穩定。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區仍有幾陣驟雨。預料受高空擾動影響，本週中期華南天氣不穩定。隨著高空反氣旋逐漸增強，本週後期至下週初華南沿岸天色好轉，天氣持續炎熱。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
22小時前
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
22小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
11小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
14分鐘前
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
2026-05-16 18:03 HKT
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
1小時前
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
影視圈
11小時前