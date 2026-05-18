觀威尼斯視藝雙年展香港外圍展感悟角色轉變 羅淑佩繁花化春泥 滋養港青創意未來

藝術讓生命在塵世中綻放異彩。文化體育及旅遊局局長羅淑佩既是藝術政策的掌舵者，她亦是致力培育新生代的園丁。她本月初遠赴威尼斯，支持第61屆威尼斯視藝雙年展香港外圍展。在觀展沉思中，她領悟自身角色的轉變——從渴望成為綻放的花朵，漸化為滋養未來的土壤。

連繫維港與水都 獲國際正面迴響

第61屆威尼斯視藝雙年展本月9日起正式展出，香港展以「延音──香港在威尼斯」（Fermata）為主題，配合今屆雙年展「In Minor Keys」（小調）的主旋律，由兩位本地藝術家伍韶勁（Kingsley）及許開嬌（Angel）共同奏出樂章。羅淑佩指出，展覽有別於外界對香港急速節奏的刻板印象，反而邀請觀眾「停一停、靜一靜」，透過作品細膩連結兩座水都的文化。她坦言，有見兩位本地創作者將維港與水都連繫起來，並獲得國際觀眾的正面迴響，令她深感自豪，望有助年輕一代走上國際舞台。

文體旅局局長羅淑佩在威尼斯觀展，望培育新生代走到國際舞台。

羅淑佩親身支持香港展，並與參展藝術家伍韶勁（左三）及許開嬌（右一）現場交流。

實習計劃助年輕人認識國際藝術展

此行中，羅淑佩亦走訪雙年展兩大主展場，當中最觸動她的是美國藝術家Nick Cave的銅塑系列《Eternal Garden》中的《Amalga(Plot)》。作品將短暫盛放的彩色花卉，栽於躺臥的銅塑人體之上，令她有感生命在塵土中循環不息。「人本是塵土，塵土歸根之後，養分並無消失，反而滋養下一輪生命。」她分享道，年輕時曾渴望吸收前人養分，成為最燦爛的那朵花；隨年月過去，如今更願轉化為孕育下一代的土壤，讓年輕創作者扎根成長，開出屬於他們的未來。

除了支持藝術家創作，康樂及文化事務署亦致力發掘更多本地藝術人才，助力他們成長。是次展覽，香港藝術館同步設立「威尼斯視藝雙年展實習計劃2026」，6位具藝術背景的獲選實習生將於展期內遠赴威尼斯，進行為期6星期的駐留實習。實習生不僅協助展覽日常運作、場地管理及導賞接待，更獲發津貼以支援海外生活所需。羅淑佩形容計劃「讓年輕人認識和參與國際藝術展，對他們日後發展很有幫助」，為本地藝術人才提供獨一無二的現場學習經驗，在國際舞台上拓展視野，深化專業實踐。

行程結束後，羅淑佩在社交平台發文回顧指，香港透過香港藝術發展局（藝發局）參與威尼斯視藝雙年展已歷時「四分一個世紀」，「前人的努力和遠見，令我們可以在主場館的對面設置香港展館，佔了地利先機。」她表示，各地觀展和參展的藝術愛好者和藝術家都十分重視香港展，特別感謝康樂及文化事務署、香港藝術館團隊及藝發局多年來的默默耕耘，「讓香港能在『藝術界奧斯卡』中穩佔一席」，「建立了香港的聲譽和地位」。

伍韶勁作品《晾曬夜曲》。

許開嬌作品《我為你打開一扇窗》。

參加威尼斯雙年展 兩位藝術家：不枉此生的經驗

自香港展開幕以來，好評如潮，有別於外界對香港的城市印象，展覽的詩意敘事令人耳目一新。參展的兩位藝術家伍韶勁（Kingsley）及許開嬌（Angel）跨越地理界限，創作5件場域特定裝置，他們接受本報訪問，分享創作過程中面對的種種挑戰，感悟是次參展是「不枉此生」的經驗。

擅長將日常物料轉化為藝術語言的Angel，在作品《浮光一隅》中，將輕盈的膠袋與精緻的蘇州刺繡結合，把栩栩如生的金魚繡於膠面之上。這項高難度工藝起初曾遭蘇州繡娘婉拒，經反覆溝通才得以實現。另一作品《我為你打開一扇窗》則融合香港與威尼斯的傳統窗花圖案，她特邀本地鐵匠重新演繹香港舊式窗花中的花瓶紋樣，並親身參與扭鐵工序。她坦言，鐵窗懸於空間之中，並要維持自轉，佈展與協調皆是挑戰，因此團隊每日留在展館調整。

談及參展感受，Angel語氣柔軟卻目光堅定：「能在國際舞台上呈現作品已是難得，即使觀眾只是稍作停留，他們能在雙年展眾多展覽中與我的作品建立連結，已讓我感到滿足。」

對Kingsley而言，這次參展不單是個人創作的展現，更是團隊合作的成果。威尼斯氣候陰晴不定，開幕前夕連續數日暴雨，展覽唯一的室外裝置《有時水裡有雲》便考驗了團隊的應變能力。他特別強調，整個團隊在這段時間好齊心，亦好享受整個過程，認為此次參展是個「不枉此生的經驗」。

記者：黃幸晶