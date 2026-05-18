專訪︱不忘培育新一代 王永愷寄語：認真、有耐性

王永愷大律師榮升資深大律師之際，亦不忘肩負培育新一代的責任。他至今已收十多名徒弟，坦言師徒關係非常個人化，擔心「教壞人」，故對徒弟要求特別高。無論他以大狀或暫委法官身份處理案件時「巧遇」徒弟，也會在完成案件後指導徒弟，讓他們在實戰中學習，並以身作則，建立專業榜樣。他亦在大律師公會執委工作中，積極推動新晉大律師培訓，公會也會資助新晉大律師參與國際會議，建立跨境交流。對年輕大律師，他寄語：「要有耐性！負責任地認真做好案件！」，才能在競爭激烈的環境中站穩腳跟，又言「你認真投入做咗幾多，個個都睇得一清二楚。」

「擁抱多啲科技」

展望未來，王永愷希望法律界可「擁抱多啲科技」，令遙距聆訊及法律文件電子化更普及化。他亦認為人工智能（AI）的普及化將是法律界面對的最大挑戰，市民近年可透過AI獲取法律資訊，大律師的角色或被削弱，但他相信大律師的價值在於經驗、知識與判斷，大律師為免被科技取代，必須善用AI工具，順勢提高執業水平。

他指出，香港作為中國唯一的普通法地區，法律界必須與內地保持互動，分享「遊戲規則」，協助內地法律界及商界理解香港司法制度，同時隨着內地案件增多，兩文三語能力成為必須，而香港法律服務雖然比內地昂貴，但質素足以支撐其價值，故香港法律界亦應把握機遇。

他笑說大律師的工作不穩定性對心理健康不太好，大律師沒有上司故需自律，需用心做好工作並對自己負責，「忙又焦慮（案件），唔忙又焦慮（收入）」。而在繁忙法律及公職工作之外，他喜歡閱讀書籍及觀看影片，偶爾健身保持體能。他形容自己「好chill」，業餘時間不追求要成為專家，只求滿足求知慾。

記者：劉曉曦

攝影：汪旭峰