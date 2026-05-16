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票尾經濟︱林憶蓮啟德演唱會推門票優惠 鄭泳舜 : 良好示範 冀推廣及檢討成效

社會
更新時間：20:36 2026-05-16 HKT
發佈時間：20:36 2026-05-16 HKT

林憶蓮演唱會今( 16日 )起一連兩晚在啟德主場館舉行。觀眾憑當日演唱會門票， 可於啟德零售館指定商戶及餐飲品牌尊享專屬優惠。民建聯立法會議員、民政及文體旅事務發言人鄭泳舜於社交平台發文，指近期本港旅遊業表現持續向好，旅客數字增長顯著，令人鼓舞，本周末再有多項大型演唱會和活動接連舉行，樂見政府聆聽他早前提出的意見，積極與不同大型活動的主辦單位及機構推動聯乘合作，這些都是良好的示範。

他希望日後能進一步發揮這類聯乘效應，既帶動地區經濟，亦創造更大誘因，延長旅客留港時間。同時，他建議在推行一段時間後進行檢討，分析哪些類型的票尾優惠或聯乘活動，最能有效吸引旅客延長在港的逗留時間，讓效益最大化，延續旅遊業的增長勢頭。

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