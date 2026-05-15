手指撩陰下體磨臀兩度非禮女兒 地盤工囚15個月 官：生父變本加厲犯案屬加刑因素

48歲男地盤涉嫌在疫情時與12歲女兒在竹篙灣隔離中心獨處，趁她睡著時以手指撩其下體；又於前年替女兒按摩時，以下體在女兒臀部打圈磨擦。地盤工早前受審後被裁定兩項非禮罪成，今於九龍城裁判法院被判監15個月。裁判官吳卓樺指被告作為親生父親犯案、事主持續受困擾，以及兩次行為嚴重性明顯提升等，均屬加刑因素。

官指被告作為生父兩度犯案為加刑因素

被告Z.P.，分別被控於2022年9月5日至14日之間某日，在大嶼山竹篙灣社區隔離中心的一個房間內，猥褻侵犯12歲的女童X；以及於2024年某一日，在深水埗某室猥褻侵犯14歲的女童X。

吳官判刑指本案有數項加刑因素，包括被告是X的親生父親，二人年紀差距大。而從X的創傷報告可見，她至少承受中度創傷，並且持續受到困擾。吳官又指被告兩度犯案，行為的嚴重性明顯有提升。吳官認為無減刑因素，終就兩罪分別判囚12個月及8個月，其中3個月分期執行，被告共需入獄15個月。

求情指案件不涉武力或拍攝父女或能和好

辯方大律師杜浩成求情時，引述被告親友撰寫的求情信，均指被告獨力照顧父母，是家中唯一經濟支柱。被告顧家負責任，即使工作疲累亦會盡力陪伴家人；而他為人踏實勤奮、可靠正直，犯案有違其本性。

辯方續提及報告顯示X未有顯著的創傷後遺症，乃「不幸中之大幸」，而父女關係在將來並非不能和好。辯方力陳本案不涉及武力或拍攝等不當行為，相信被告無戀童癖，冀法庭念及被告無案底、犯案時間短暫而輕判。

案件編號：KCCC1543/2025

法庭記者：雷璟怡