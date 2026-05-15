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小學女教師涉於迪士尼盜3500元貨物 官指被告或受情緒病削弱專注力 裁定盜竊罪脫

社會
更新時間：13:32 2026-05-15 HKT
發佈時間：13:32 2026-05-15 HKT

46歲小學女教師去年3月涉嫌在迪士尼樂園偷竊鎖匙扣及衛衣等貨品，價值合共逾3500元。女教師早前否認盜竊罪受審，同事供稱被告目睹學生企圖輕生後情緒受困，精神科醫生指被告患有綜合焦慮抑鬱症。裁判官黃士翔今早在西九龍裁判法院裁決認為被告案發時精神大受打擊，專注力或受病情影響，沒察覺涉案物品未付款，無法證明被告有意盜竊，遂裁定被告罪脫。

黃官裁決指被告吳泳儀患有綜合焦慮抑鬱症，案發時雖有服藥，如常執教，但或未能完全控制病情，令被告專注力削弱或精神受困。被告早前供稱曾目睹學生企圖輕生，黃官指案發當日被告精神突然大受打擊，令病情未受控制，臨時起意前往迪士尼樂園，專注力或因此受影響，沒有察覺自己行為。

疑點利益歸於被告裁定罪脫

黃官分析涉案多件物品中只有2件附有價錢牌，被告警誡下從未承認盜竊，只稱未付款，又忘記有何涉案物品，提及「公仔」惟涉案物品中沒有「公仔」。黃官認為被告可能沒為意涉案物品未付款，無法證明被告有意盜竊，基於疑點利益歸於被告，遂裁定被告罪脫。

被告吳泳儀被控於2025年3月21日在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊1個購物袋、3個鎖匙扣、2個透明塑膠套、1條徽章帶、1個腰包、1個卡片套、1個黑色袋、2頂帽、1個環保袋、1件衫、1件衛衣及1個斜孭袋，總值3,553元，而上述物品為香港國際主題樂園有限公司的財產。

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案件編號：WKCC4093/2025
法庭記者：陳子豪

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