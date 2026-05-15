Canvas系統遭入侵｜母公司疑交贖金予黑客取回資料 鍾麗玲：如屬實將譴責

網上教育平台Canvas遭黑客攻擊，涉及全球2.75億名用戶受影響，本地多間教育機構及院校學生、員工資料外洩。個人資料私隱專員鍾麗玲今（15日）在電台節目表示，公署至今接獲7間機構通報資料外洩事故，受影響人數超過7.2萬人，外洩資料包括姓名、電郵、用戶名稱、學系資訊、學生編號，部分個案亦涉及課程及系統內資訊。

料涉事公司仍需數星期進行調查

鍾麗玲指出，公署正聯絡相關機構了解受影響範圍，並已建議相關機構盡快通知受影響的資料當事人，並向機構提供補救措施的建議，以減低事故可能造成的影響，暫時未有證據顯示實際損失。

她表示，留意到平台被黑客入侵兩次，涉事公司仍需數星期進行調查，呼籲仍使用該平台的機構全面檢視資訊系統安全，並考慮刪除曾上載至平台的敏感資料。

私隱公署至今接獲7間機構通報資料外洩事故，受影響人數超過7.2萬人。資料圖片

鍾麗玲：交贖金未必有作用

鍾麗玲表示，留意到平台母公司公告顯示，似乎與黑客達成協議，對方表示會歸還資料。她指出，若涉及繳付贖金，公署予以譴責，因為黑客入侵屬非法行為，認為受影響機構應將資源投放於系統提升等方面，而非給資源予黑客。

她亦指贖金未必起作用，質疑此舉能否確保取回所有資料、黑客是否已備份資料，或會否引來其他黑客入侵，令風險更大。她提到，日前已有一宗個案在資料外洩後，收到釣魚詐騙訊息，相關個案已報警。她提醒受影響人士要提高警剔，更改密碼及啟用多重認證功能之餘，亦要提防不明來歷或可疑來電、短訊或電郵，切勿隨意開啟附件、鏈結等。

此外，鍾麗玲表示，公署關注社交平台Instagram本月8日起不再支援「端對端加密」訊息功能，即是用戶之間的訊息通話原本只限雙方看到或聽到，在沒有此加密下，內容較易被第三方閱覽。她建議擔心的用戶可將相關訊息內容備份及刪除。

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另外，私隱專員公署建議受影響的用戶採取以下措施，以保障個人資料私隱。

公署亦建議可能受影響機構採取以下補救措施：