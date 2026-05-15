涉女校開放日校內跟蹤女學生 59歲統計師擬否認遊蕩罪8月審

59歲統計處統計師去年7月於銅鑼灣某學校開放日，涉嫌在校內跟蹤及拍攝一名女學生，被控一項遊蕩導致他人擔心罪。案件今於東區裁判法院提訊，涉案統計師擬不認罪，主任裁判官張志偉暫排期8月4日開審，並押後案件至7月14日作正式答辯。控方將於審訊中傳召女事主以視象形式作供；辯方則擬爭議被告警誡供詞的可呈堂性。

被告林永康、報稱任職政府統計處統計師，被控於2025年7月5日在銅鑼灣某學校的公眾地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致X合理地擔心本身的安全或利益。

辯方將爭議警誡供詞呈堂性

被告擬否認控罪。控方透露，將於審訊中傳召4名證人，當中包括女事主，由於她仍在學，故案件排期8月開審；控方亦打算倚賴被告警誡供詞和相關警員記事冊內容。

辯方則擬爭議被告警誡供詞的可呈堂性，但不爭議被告在警方認人手續中被認出及相關閉路電視片段呈堂。除被告可能出庭作供以外，並無其他辯方證人。

案件編號：ESCC5/2026

法庭記者：王仁昌