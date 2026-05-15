公屋綜合輪候時間降至4.7年創8年新低   招國偉料有望可達5年「封頂」目標

房委會公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季下降0.4年，亦是8年多以來最低紀錄，而傳統公屋的平均輪候時間則維持在5.6年。公屋聯會總幹事招國偉及房委會資助房屋小組委員會委員梁子穎皆表示，有信心本屆政府可落實輪候時間5年「封頂」的目標。

公屋聯會總幹事招國偉今（15日）在電台節目表示，依據今屆政府推出新指數的計算法，綜合輪候時間計算包含傳統公屋及簡約公屋，綜合輪候時間為4.7年，正朝向目標4.5年越來越近，加上這幾個季度都會有公屋項目落成編配，有信心可以達標。近期跌幅主要受惠於多個簡約公屋及傳統公屋項目的落成與編配。

簡約公屋拉低平均數 收回單位增快流轉

他表示，簡約公屋的平均輪候時間約為3年，有助拉低整體的平均輪候時間。此外，政府加強打擊濫用公屋，加上綠置居等資助房屋帶動公屋流轉，令回收單位的數目比過去增加。

不過，招國偉提醒輪候時間的跌勢仍可能出現起伏。他解釋，若未來落成及編配的單位多集中在市區，由於市區隊伍的輪候時間普遍較長，可能會拉高平均數字；相反，若項目多集中於新界區，則有助壓低輪候時間。儘管如此，基於未來預計仍有約2萬多至3萬個單位落成，他對本屆政府任內實現「五年封頂」的目標「很有信心」。

部分年輕人轉移目標選擇置業

另外，除了輪候時間縮短，整體輪候隊伍的規模亦有顯著下降。截至3月底，一般公屋申請大約回落至10.3萬宗，較歷史高位的15.64萬宗下跌逾三成；而「配額及計分制」下的非長者一人申請則降至約8.1萬宗，跌幅逾四成，當中30歲以下的年輕人申請跌幅尤為明顯。對於年輕申請者「退隊」的現象，招國偉認為，政府近年推出協助青年購買資助房屋的措施發揮了作用，部分年輕人轉移目標選擇置業，令兩條輪候隊伍的人數同步向下走。

應及早規劃銜接住屋安排

房委會資助房屋小組委員會委員梁子穎在同一節目上亦認同，公屋綜合輪候時間降至4.7年，主因是大幅建屋計劃及簡約公屋的出現，同時房委會過去3個年度共收回近52000多個單位，平均每年收回約1.6萬個，大幅幫助了單位的編配。他認為，隨著今年內簡約公屋陸續推出，加上北部都會區項目相繼落成，有信心政府能於今年內便達到行政長官提出將輪候時間降至4.5年的目標。

至於長者一人申請減少，梁子穎指出，以往不少年輕人在求學階段已開始輪候申請，現時教育和宣傳增加，令這批非長者一人申請數字減少；加上政府推出「青年宿舍」等計劃，消化了部分需求。此外，近年入息與樓價不成正比，他留意部分年輕人因香港樓價高昂，選擇回到內地租住房屋，減少了在港居住的需求。

梁子穎指，輪候人數減少亦因為申請入息上限偏低，很多人無法達至相關門檻，變相限制基層市民及年輕人的工作意欲。他建議政府未來在規劃公屋供應時，應全面檢視相關房屋政策，確保既能解決基層住屋需求，又不會阻礙勞動力及經濟發展；同時，政府亦需及早為簡約公屋年期屆滿後，該批居民的住屋銜接做好長遠規劃。

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