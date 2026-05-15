冠軍辯論隊到訪律師會 會長湯文龍親迎 贈115周年特刊親筆寄語勉同學關注社會發展

香港律師會（「律師會」）會長湯文龍本月初應邀出席第41屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽，並擔任中文組評判團評講嘉賓。榮獲冠軍的基督教崇真中學辯論隊昨日（14日）到訪律師會新會址，並獲湯文龍親自接待及交流。

一眾隊員現為中五學生，其中一位更早於兩年前，以中三之齡已在奪冠隊伍中嶄露頭角，展現卓越潛能。交流期間，同學們分享辯論隊由最初數名成員發展至現時約三十人的歷程，體現團隊在經驗承傳、人才培育及持續發展方面的努力與成果。這種代代相承、薪火相傳的精神，與法律專業重視傳承與責任的核心價值相互呼應，亦為法治的長遠發展奠定堅實基礎。

送贈律師會115年特刊 親筆寄語勉同學關注社會發展

隊中亦有同學表示有志投身法律專業，展現對法律及公共議題的熱誠與承擔。湯文龍即席致送律師會115周年特刊《世情萬變 目標如一：律師會115周年》。該特刊記錄律師會逾百年發展歷程，及近15年的重要里程碑。湯會長並親筆寄語，勉勵同學們無論將來選擇何種志向，皆能持續關注社會發展，加深對法治精神的理解，並以理性與責任感回應時代挑戰。

律師會一直致力擔當青年與法律專業之間的橋樑，為年輕一代提供接觸法治理念的平台，使他們不僅認識法律制度，更能理解其背後所蘊含的價值與精神。自2009年推出「青Teen講場」以來，透過創新而多元的活動形式，持續推動法治教育。自2024年起，更增設為期兩日、以英語進行的大灣區「識法」交流團，並將於今年7月再度舉行，讓中學生深入了解區內法律制度的發展，拓闊視野，啟發對法律的興趣與思考。

香港的長遠優勢，不僅建基於穩健的制度，更有賴社會大眾對法治價值的理解與堅守。律師會將繼續透過持續而深耕的青年及公民教育工作，讓法治理念得以被認識、被實踐，並在新一代心中薪火相傳、歷久彌新。