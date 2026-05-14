本港3月出口及進口貨量分別按年升28.8%及34.6% 出口美國升幅高達近70%

政府統計處今日（14日）發表2026年3月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2026年3月與2025年3月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升28.8%及34.6%。2026年首季與2025年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升26.5%及31.3%。

經季節性調整的數字顯示，2026年首季與2025年第四季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升16.0%及17.5%。

2026年3月與2025年3月比較，輸往美國（69.6%）、台灣（41.8%）、中國內地（內地）（32.0%）及越南（24.3%）的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌1.2%。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地（6.0%）、美國（5.8%）、台灣（4.7%）、越南（4.2%）及印度（3.8%）。