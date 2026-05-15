「港人參與外圍賭博問卷調查」 得獎名單公布
更新時間：08:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-15 HKT
為了解社會對外圍賭博的關注，星島新聞集團進行「港人參與外圍賭博」問卷調查。共獲得逾萬名讀者踴躍參與，在此感謝各位。現公布是次活動的得獎名單如下，編輯部將以電郵聯絡各得獎者。
「港人參與外圍賭博問卷調查」得獎名單
Dyson PencilWash 直桿洗地機，價值$2,990，2名
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香港麗晶酒店雙人自助餐餐飲券，價值$2,000，5名
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adidas 世界盃波衫( 購物現金券)，價值$699，10名
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Xiaomi 小米體脂計S400，價值$129，30名
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Starbucks 現金券$50，100名
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