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中大醫學院研究證實 糖尿病藥GLP-1可助嚴重中風患者改善預後情況

社會
更新時間：14:47 2026-05-14 HKT
發佈時間：14:47 2026-05-14 HKT

社會人口老化，中風等可導致嚴重後遺症的腦神經疾病備受重視。中文大學醫學院公布一項研究結果，初步證實常用於治療糖尿病，甚至被用作「減肥針」的「GLP-1」藥物，可助指定急性嚴重中風患者加強腦神經恢復效果，改善手術後預後效果約兩成。

發現GLP-1在具「對抗衰老」效果

中大醫學院內科及藥物治療學系副教授高浩解釋，「胰高血糖素樣肽-1」（GLP-1）是人體的一個重要的信息通路，可提升人體胰島素、降低升糖素，以往主要用於治療糖尿病、控制體重等，惟其有不少好處尚未被發現。而中大早前研究就發現，GLP-1在動物模型的多個器官上，均有「對抗衰老」的效果。

中大醫學院研究證實「GLP-1」藥物，可助指定急性嚴重中風患者加強腦神經恢復效果，改善手術後預後效果約兩成。
中大醫學院研究證實「GLP-1」藥物，可助指定急性嚴重中風患者加強腦神經恢復效果，改善手術後預後效果約兩成。
高浩指，中大早前研究就發現，GLP-1在動物模型的多個器官上，均有「對抗衰老」的效果。
高浩指，中大早前研究就發現，GLP-1在動物模型的多個器官上，均有「對抗衰老」的效果。
梁慧康指，中國的中風個案於全球最多，每年約錄400萬宗新症。
梁慧康指，中國的中風個案於全球最多，每年約錄400萬宗新症。

中大醫學院內科及藥物治療學系利國偉神經學教授梁慧康指，中國的中風個案於全球最多，每年約錄400萬宗新症。而中風之中，急性腦血管閉塞導致的「缺血性中風」，有機會導致腦細胞壞死，引致其他腦神經疾病。即使患者成功完成取栓手術，仍有機會出現後遺症。

仍需更多大型研究才能「落地」應用

研究團隊早前發現，「GLP-1RA」（其中一款GLP-1）對大血管閉塞的中風病人治療中，可助患者修復血腦屏障，減少有毒物質進入腦部，保護其腦內神經元。團隊於2023至24年，在山東某醫院及香港威爾斯親王醫院，對140名嚴重大血管閉塞患者提供展開進一步研究。結果發現，於取栓手術前未有接受溶栓的患者當中，獲處方兩劑GLP-1RA的病人，術後90天神經功能預後良好的比例較無使用者高兩成。

領導研究的中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉耀明指出，中風急救爭分奪秒，一般若患者於發病之後較晚被送到醫院，或未趕及接受溶栓，故今次研究以此作區分。不過他亦坦言，今次研究僅為第二期臨床試驗，需於未來仍需進行更多大型研究，距離實際「落地」應用到病人身上仍然需時。

記者、攝影：伍萬庭

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