菲傭涉指磨僱主10歲女肛門 女童堅稱被告手指「上下磨擦好多次」

45歲菲傭涉去年6月早上叫醒僱主的10歲女兒時，用手指磨擦女童臀部近肛門處，女童將事件告知12歲姐姐，揭發姐姐亦疑遭菲傭非禮。涉案菲傭否認4項猥褻侵犯罪，案件今（14日）於九龍城裁判法院續審。辯方盤問指，指被告當日為了叫醒女童而拍她的臀部，因為女童的臀部離床邊最近。女童不同意，並指被告手指「上下磨擦好多次」。案件下午續審。

Ｙ指被告用手指上下磨擦多過3次

被告FLORES Lady Jay Santos，否認4項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2025年5月某日、6月某日及6月10日在秀茂坪啟業道啟業邨某單位猥褻侵犯女童X；及去年6月12日在啟業邨上述單位猥褻侵犯女童Y。

辯方今續盤問Y時，提起Y在警方錄影會面中，曾稱當日早上遭非禮臀部時立即轉頭望向被告，但Y也曾說過在被告非禮後，她才望向被告。Y澄清，她感到臀部遭被告觸碰後，先發出「嗯」一聲，觸碰停止後她再望向被告。Y又稱，被告手指「上下磨擦好多次……肯定多過3次」。

辯方稱被告只拍Y臀部只叫醒對方

辯方指，被告當日進入Y的房間是想叫醒Y。Y稱她不知道被告當時想法，但指被告如要叫醒她，一般而言會搖動她的腿部。辯方續指，當日早上Y的臀部最接近床邊，而腿部較遠，故被告拍Y的臀部，而Y為此感到憤怒。Y不同意，又稱如果是拍她的臀部，她能夠接受，但對於被告用手指磨擦她臀部近肛門處，她不能接受。

辯方又指，當時房間較暗，只有少量光線從外照進房間內，Y並不能看清被告的臉。Y不同意，稱她能清楚看到被告的臉，她也不同意因為想被告遭解僱才把事件告訴母親，並指她在事發前與被告關係良好。

案件編號：KCCC900003/2026

法庭記者：王仁昌

