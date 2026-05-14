Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩青年2019年涉為暴動示威者提供弓箭 被控串謀煽惑暴動兩罪還押 6.2轉介區院答辯

社會
更新時間：13:51 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:51 2026-05-14 HKT

兩名青年包括於口岸爆炸案中脫罪的吳子樂，涉嫌在2019年為多區暴動的前線示威者製造及提供弓箭，並拍攝片段宣傳。案件今（14日）在西九龍裁判法院再訊，控方加控吳子樂一項煽惑他人參與暴動罪，吳子樂沒有法律代表，自行表示「明白」。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件轉介區域法院於6月2日答辯，兩名被告沒有保釋申請，還柙候訊。

案中2名被告依次為32歲無業吳子樂及34歲攝影師陳維亮，同被控串謀煽惑他人參與暴動罪。控罪指，他們於2019年10月22日至2019年10月23日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀非法煽惑他人參與暴動。

吳子樂另被控煽惑他人煽惑參與暴動罪，修訂控罪指他於2019年11月14日至11月15日期間，在香港非法煽惑一名身分不詳的人士及李芷盈煽惑他人參與暴動。

控方今再加控吳子樂一項煽惑他人參與暴動罪，指他於2019年10月19日至11月8日期間（包括首尾兩日），在香港非法煽惑他人參與暴動。

案件編號：WKCC4868/2025
法庭記者：黃巧兒
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
02:55
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
1小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
10小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
7小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
9小時前
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
影視圈
9小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
8小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
18小時前
中美元首舉行雙邊會談。 美聯社
習特會︱中美兩邊會談陣容強大 一文睇清兩國參與官員名單
即時中國
5小時前
樂風集團創辦人周佩賢今年3月遭呈請破產，她前日燒炭輕生，旗下樂風資本昨亦遭入稟呈請清盤。資料圖片
樂風創辦人周佩賢燒炭輕生 旗下樂風資本遭入稟呈請清盤 周佩賢亦遭呈請破產6.16開庭
社會
5小時前