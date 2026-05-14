兩保安涉非法操練被控管有爆炸品等3罪 再有3男涉案控顛覆國家政權 將合併交區院審理

國安處去年在工廈單位進行執法行動時，搗破疑軍事非法操練場所，兩名男保安員早前被控串謀顛覆國家政權罪，其中25歲保安員今早在西九龍裁判法院被加控管有爆炸品及無線電通訊等兩罪。另外控方再拘捕3名年齡介乎20至23歲的涉案男子，3人被控串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應控方要求押後案件至7月8日再訊，待進行兩案合併程序及轉介區域法院，期間5人須還押候訊。

25歲保安被加控管有爆炸品等兩罪

兩名任職保安員的被告分別為，24歲彭加熙及25歲李晉森，同被控串謀顛覆國家政權罪。修訂控罪指，他們於2024年11月1日至2025年12月11日期間（包招首尾兩日）在香港，一同串謀和與黃杰倫、鄧藝博、陳曉津及其他身分不詳的人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施以武力或者威脅使用武力旨在顛覆國家政權行為，即推翻香港特別行政區政權機關。

李晉森另被加控管有爆炸品及無牌管有無線通訊器具兩罪。

再有3人涉案被控串謀顛覆國家政權

控方今再加控3名被告串謀顛覆國家政權罪，20歲學生黃杰倫、23歲學生鄧藝博、及23歲侍應陳曉津被控於2024年11月1日至2025年12月11日期間（包招首尾兩日）在香港，一同串謀和與彭加熙、李晉森及其他身分不詳的人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施以武力或者威脅使用武力旨在顛覆國家政權行為，即推翻香港特別行政區政權機關。

黃杰倫另被控管有兒童色情物品，指他於2025年12月11日在新蒲崗景福街泰景工業大樓3樓某室管有兒童色情物品，即共6項相片及5段影片，包含有兒童色情內容，並儲存於黃杰倫的手提電話內。

案件編號：WKCC5736/2025、WKCC2247/2026

法庭記者：黃巧兒