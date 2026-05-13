留院半月遭包租公入屋清場？ 業主解釋清垃圾願賠$200 陸偉雄：已構成爆竊罪

有網民近日在網上發文，指控業主趁其留院，擅自用後備鎖匙進入租住房間，並將個人物品清走，最終物品被棄於路邊失竊。事主在網上發文，公開WhatsApp對話截圖及錄音，顯示業主承認曾入房，但先後以「擔心出事」、「好心清理垃圾」等理由辯解，更否認偷竊，聲稱願賠償200元。該業主大打「悲情牌」，甚至揚言「我幾十歲死又何妨」，同時強調雙方沒有書面租約，自稱有權收房。事件引發網民熱議，更呼籲事主向稅務局舉報業主涉嫌逃稅。

事主稱留院期間失竊 業主：擔心你出事先入房

根據事主帖文，她因患癌住院，但其包租公趁她留院半個月期間，擅自使用後備鎖匙進入其租住的房間，並將其個人物品清走。從她上傳的WhatsApp對話截圖可見，業主承認曾進入其房間，辯稱「是因為兩星期聯絡不到你，樓下看更說成個月沒見過你，我擔心出了什麼事，才入你房收拾東西，打算收房」。另外，事主引述業主辯稱，自己並非偷竊，只是將其物品搬到路邊，最終物品被人偷走，並聲稱願意賠償200元。

業主錄音打悲情牌：我幾十歲死又何妨呢

在事主其後上傳的錄音中，業主說法卻有所不同，他語氣激動，否認偷竊，反指事主「屈佢」，「我從來冇偷過你啲嘢，你唔好屈我」。他辯稱，因事主「失蹤」十多日，擔心其安危才上門查看，發現房門沒有上鎖。他又改口稱，因見「成間屋都係垃圾」，只是「好心」幫忙清理，「我只係幫你執啲垃圾咋」。

該名男子在錄音中不斷打「悲情牌」，反問事主「你點解樣樣都要逼死我先安樂呢」、「我都幾十歲啦，死又何妨呢」。他質疑事主的物品價值，指「炒埋都買唔到二百蚊」，又強調雙方並無租約，「我係有權收晒你啲嘢掉出去，大佬你無交租，而且呢度無租約」。

網民質疑業主逃稅 籲事主向稅務局舉報

帖文引起網民激烈討論，不少人為事主抱不平，並指出事件中業主或已觸犯多項法例。有網民分析，即使沒有簽訂書面租約，但只要有租金支付證明，已構成事實上的租賃關係，業主無權擅自進入單位，其行為已可能構成盜竊。更有網民指出，業主堅持不簽租約，很可能是為了逃避打釐印及物業稅，建議事主向稅務局舉報。網民普遍認為，在此情況下，事主應立即報警，並透過法律途徑追究到底。

大律師陸偉雄。

陸偉雄：口頭租約同具法律效力

大律師陸偉雄接受《星島頭條》訪問時表示，業主行為已構成「入屋犯法罪」，即俗稱的「爆竊罪」，業主作為侵入者，進入單位後再取走財物，兩項行為結合，已構成爆竊。陸偉雄強調，只要租賃關係存在，無論租客有否欠租，業主都不能在未經租客同意下擅自進入單位。「就算我冇交租，你也應該用正常的手法，包括去土地審裁處申請追租程序，你唔能夠私底下貿然去進入人哋單位」。他直言，事主因入院而未能交租，是更強而有力的理由，在此情況下，業主的行為在法律上「沒有抗辯理由」。

針對業主以「沒有書面租約」作辯解，陸偉雄明確指出，這並不能成為其行為的藉口。他解釋，法律上除了白紙黑字的書面租約外，還存在「口頭租約」，甚至可憑雙方的行為，如定時交租和接受租金，來斷定租約關係的存在，「無一個書面租約，證據就無咁強，但係我哋唔能夠否認，佢係真係有個租約存在喺度」。

至於網民指業主不簽訂租約，或是為逃避打釐印及物業稅，陸偉雄澄清相關行為並無違法，「背後可以有好多原因，有時候我地中國人都會講個信字，有個口頭協議其實都足夠」。