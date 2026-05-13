水務署技工不滿物管處理垃圾態度 連燒4層垃圾房囚2年 官斥為洩憤縱火須判阻嚇刑罰

水務署機械技工前年在黃大仙居屋的4個垃圾房連環縱火，被捕後指曾多次向物管投訴垃圾處理不當問題不果，才用打火機燃燒紙張以表不滿，並圖逼使物管解決問題。水務署機械技工早前承認4項縱火罪，法官練錦鴻今早在區域法院判刑時斥，被告的行為不成熟，自我約束力不足，主要為洩憤而犯案，儘管沒有造成人命傷亡及嚴重的經濟損失，惟縱火帶來的後果極嚴重，須判處阻嚇性刑罰，終判處被告入獄2年。

罔顧他人安全只為洩憤行為不成熟須判阻嚇刑罰

練官判刑時指，被告源於自我約束力不足及罔顧他人安全而作出犯案行為，上訴庭指出此類控罪的後果嚴重，香港人口稠密，被告涉及在多個樓層縱火，須判處阻嚇性刑罰。練官認為，儘管被告犯案動機並非有意令他人生命受損，其行為不成熟，主要為洩憤而犯案，沒有造成人命傷亡及嚴重的經濟損失。惟練官直言，社會上不少人在生活上均會遇到不如意的情況，但並非可以大膽妄為地採取危險行為以改善不如意之處，理應要在合法的情況下行事，終判處被告監禁2年。

被告對衛生問題有明顯執著用錯方式表達不滿

辯方引述兩份精神科報告及背景報告指，被告沒有精神問題，真誠地承認犯案，亦顯示出悔意，向受影響的人致歉。至於心理報告則指，儘管被告的童年不愉快，惟踏入社會後有改善，而被告對衛生情況有明顯的執著，才用錯方式表達自身不滿，雖然被告沒有重大心理上的問題，但仍建議被告接受輔導及課程，以改善情緒及與人相處的態度，加強正確觀念。辯方續稱，所有為被告索取的報告內容正面，被告用錯方式表達不滿，因一時犯錯才干犯本案，屬個別事件，其重犯機會低，亦有改過的決心，望法庭輕判。

被告居住大廈4層樓垃圾房分別起火

案情指，被告居住黃大仙啟鑽苑啟慈閣的21樓，20樓的住客在前年8月4日下午4時許，在單位內聞到燒焦味，遂沿著燒焦味的方向查看，並發現垃圾房內的垃圾在燃燒，住客報警求助，消防到場撲熄火種。同月11日上午7時許，保安檢查樓層時分別在19樓、18樓、11樓的垃圾房發現火種，報警後消防到場撲熄火種。火勢導致4層樓垃圾房的瓷磚及牆壁熏黑，事後維修費用需3萬元。

被捕後承認縱火因多次向物管投訴垃圾處理無門

經警方調查閉路電視紀錄後，在同月12日拘捕被告，被告在警誡下承認在屋苑4個樓層的垃圾房縱火，表示曾多次就屋苑處理垃圾不妥的問題向物業管理處投訴，惟投訴無門，才用打火機燃燒紙張，以表達對物管的不滿及企圖引起物管的注意，逼使物管解決垃圾處理不當的行為。

被控4項縱火罪地點分點為4個樓層垃圾房

27歲被告陳家俊，被控於2024年8月4日在香港黃大仙啟鑽苑啟慈閣，無合法辯解而用火損壞20樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；另於同月11日分別3度無合法辯解而用火損壞19樓、18樓、11樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案件編號：DCCC1512/2024

法庭記者：黃巧兒