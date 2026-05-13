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天文台｜部分時間有陽光 日間炎熱 最高氣溫約32度

社會
更新時間：06:58 2026-05-13 HKT
發佈時間：06:58 2026-05-13 HKT

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正為該區及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。

在上午五時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉以東約870公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光。日間炎熱，最高氣溫約32度。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩南至西南風。

展望明日及星期五有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。週末期間天氣仍然不穩定，風勢頗大。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

偏南氣流會在今日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。而一道低壓槽會在華中形成，並逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，明日及星期五沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在週末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東，該區仍有驟雨。此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。

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