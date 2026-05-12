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尖沙咀IKEA冰凍甜品大腸菌群超標 食安中心勒令停售及銷毀

社會
更新時間：21:28 2026-05-12 HKT
發佈時間：21:28 2026-05-12 HKT

食環署食安中心今日（12日）公布，從尖沙咀IKEA（宜家家居）抽取的冰凍甜點樣本，檢測出大腸菌群含量超出法例上限。署方已指令即時停售及銷毀所有問題產品，正跟進事件。

食安中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，於尖沙咀一持牌冰凍甜點製造廠抽取樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克240個，超出法例上限。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁3個月。

發言人補充，大腸菌群含量超標顯示產品的衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒。食環署已通知有關製造廠上述違規事項，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求廠方進行徹底清潔和消毒。中心將繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全。

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