宏福苑︱合安辦首場業主簡介會 首輪大維修退款1.27億元 按業權全數退回

獲委任為宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司，今晚（12日）為宏福苑業主舉辦首場網上簡介會，由兩名合安代表和一名中國太平保險（香港）代表主持。合安代表表示，大維修帳戶連同履約保證金，合共有1.27億元現金餘額，會按業權全數退回相關業主。業主如果已供款6期，大約可以退回8萬至10萬元。

分兩部分講解退款安排及宏志閣情況

簡介會分為兩個部分，第一部分包括宏福苑業主立案法團財務簡報、退款安排及問答環節，第二部分集中講述宏志閣的情況，同樣設問答環節。解釋退款安排時，合安細列多個例子。簡介會期間，業主可以透過簡介會簡報的QR code登入提交文字問題，亦可以在發問環節透過線上「舉手」發問。線上簡介會運作暢順，並無「卡機」情況。

正尋求法律意見安排開業主大會 須確保簽署真確性

合安管理有限公司物業服務總監陳偉光表示，今次簡介會並非取代業主大會，合安正尋求法律意見，確保能在合規、程序公平和周全的情況下，安排最穩妥的會議，保障全體業主利益。

陳偉光表示，留意到過往業主大會曾經就法定人數和授權書出現過爭議，有業主關注授權票真確性和出席人數，因此程序必須嚴謹、準確，保障業主權益。合安需要尋求法律意見，包括如何核實業主簽署的真確性和身份，物色合適的開會場地，以及準備、審核和發出相關會議通知等。陳偉光又表示，辦理遺產相關手續需要時間，部分合法繼承人可能未能及時完成手續，將影響他們行使權益，因此業主大會不宜倉卒進行。

居民：退款安排清晰 問答時間比想象長

多名居民在廣福邨熟食亭觀看簡介會直播。宏泰閣黃先生與家人一同收看，他認為合安列舉多個例子詳述退款安排，尚算清晰，而今次線上簡介會的體驗比預期中好。

在簡介會問答環節，宏新閣葉小姐指問答時間比想像中長，而合安亦回應了大部分宏福苑業主最關心的議題，包括大維修基金的退款安排、業主大會召開詳情及屋苑保險等，簡報內容亦相當詳細，感覺合安算是有誠意，冀合安能遵守承諾盡快退還款項。

合安：宏志閣復修須至少3000萬元

合安代表表示，初步發現未受大火波及的宏志閣，外牆約三分之二牆身表面和防水層未完工，會導致單位牆身滲水和加劇外牆剝落，食水和咸水統自動操作功能失效，天台避雷系統受損，液化石油氣系統需全面檢查和測試等，在徵詢專業見後，初步估計工程及各項費用起碼要3,000萬元，不計向政府部門申請和審批的時間，也要至少9個月時間完工。

合安又指，除了硬件修葺，如宏福苑受災七幢大廈不宜居住，宏志閣長遠居住將需要修訂批地文件和公契。