電動車「一換一」告終｜電車代理商：4000新車積壓「晒太陽」
更新時間：17:24 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:24 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:24 2026-05-12 HKT
電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）3月31日屆滿後不再繼續，大批市民趕坐「尾班車」下單。根據運輸署電動車首次登記資料顯示，上月廣汽埃安GAC首次同時超越特斯拉Tesla及比亞迪BYD，成為單月最大贏家。其代理商黃毅力表示，自從內地取消了新能源車補貼後，早有預感特區政府或跟隨步伐收緊優惠，故提前租了大型停車場存放車輛，及擴展辦公室規模提升營運能力，但面對「一換一」中止後引發的趕購潮，稱仍是個挑戰。
黃毅力指出，上月公司交了500多台車、今月交600台車，相比過往每月約200台是極大提升。不過他說，目前旗下還有約4000台新車因為「一換一」申請積壓而「晒太陽」，又指以往公司每周都會舉辦車展活動，但由今年2月25日公布電動車「一換一」不再繼續至今，公司沒有再辦車展，日夜加班，「咩活動都無搞，我們只係專心搞文件同交車」，才能做到運輸處發放牌簿後，公司兩星期內可交車的效率。
不過他坦言，雖已盡量縮短客人等待時間，但仍會收到客戶投訴要等兩個月，抱怨交車時間過長，他亦只能解釋目前是「嚴重樽頸」。
記者：趙克平
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