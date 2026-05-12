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公院產後出血率12年升近7% 廣華醫院倡提早二線治療、擴特效藥處方應對

社會
更新時間：16:05 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:05 2026-05-12 HKT

產後出血是造成產婦死亡的主因，據世衞估計，全球每年有近70,000名產婦死於產後出血，且近年個案更有上升趨勢。為應對有關問題，廣華醫院婦產科團隊近年推出多項措施，包括分析相關出血個案的數據，發現提早採用二線治療或有助降低產婦出血率。同時，團隊亦建議將以往只為高風險人士提供的預防性特效藥，擴至向所有剖腹產孕婦處方，並正探討擴大超聲波應用，例如透過床邊超聲波、產程超聲波等，降低相關併發症風險。

料與高齡產婦及剖腹產上升有關

廣華醫院婦產科副顧問醫生黃俊傑指出，近年本港公立醫院產後出血個案趨升，由2012年的10.2%，上升至2024年的17.1%，而較嚴重的產後大出血個案，亦由0.7%升至1.27%，趨勢與國際情況類似，估計與高齡懷孕及剖腹生產個案上升有關。

廣華醫院婦產科團隊分析醫管局電子紀錄平台數據，發現2017年至2022年的產後大出血個案雖較早年上升，惟患者平均失血率、輸血率，以及情況未受控而要切除子宮的比例，均較以往減少。

黃俊傑解釋，一般的產後出血，第一線會選擇止血劑等藥物治療，若情況未受控，則需考慮第二線治療，例如子宮內水球壓迫、子宮壓迫縫合術等。而有關的研究時段內，醫院應用第二線治療的比例由46%提升至69%，相信治療效果改善與醫生提早採用二線治療有關。不過他亦指，實際治療上仍需靠醫生判斷，難以斷言何時改用二線治療效果最好。

為應對產後出血個案增加，醫管局於去年一月起向所有公院剖腹產個案處方預防性子宮收縮藥（Carbetocin）。廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌指，該藥物已獲大量數據支持，以往主要處方予產後出血風險高的孕婦，包括雙胞胎、羊水過多等個案，現時則擴至剖腹生產孕婦作預防措施，未來會收集相關數據作分析。

記者、攝影：伍萬庭

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