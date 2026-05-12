精進建築遭建材公司入稟區院 追討逾34萬元賠償及租用費
更新時間：13:53 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:53 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:53 2026-05-12 HKT
精進建築有限公司被建築材料公司入稟區域法院，追討逾34萬元賠償及租用費。入稟狀指，精進未有在香港房屋委員會中止白田邨10期項目合約後，回收並歸還通架等建築材料，導致建築材料公司蒙受損失。根據司法機構網頁，本案目前尚未排期聆訊。
原告MAN CHEONG IRON WORK COMPANY LIMITED；被告AGGRESSIVE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED。
入稟狀指，精進在相關時間是白田邨第十期重建項目的總承建商，原告向精進提供工程所需的通架物料，雙方簽訂協議。原告於2022年8月至2025年2月，一直按照協議向精進提供物料。而根據原告的紀錄，由2024年3月19日到工程停工期間，精進持有的物料數量維持不變。
而在2024年3月19日到12月31日，精進依時支付物料租用費用，並未就著物料數量、質量或擁有權作爭議。因此原告認為，精進持續付款及未報告損失的行為，是在承認精進在工程期間持有全部物料。
去年1月精進表示有意中止物料租用，卻未有依照協議歸還物料，或簽署「截租確認書」，因此協議尚未終止，精進仍需支付2025年2月的租賃費用。但即使原告發出發票，精進仍拖欠租用費約8,499.2元。
精進其後聲稱「白田地盤已無通架物料可以回收」，因此原告指精進須按協議賠償合共301,033元。但精進逾期未付，因此須支付10%附加費。原告遂入稟法院，申索精進欠款共340,485.42元，以及利息等相關費用。
案件編號：DCCJ 2372/2026
法庭記者：雷璟怡
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