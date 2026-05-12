天文台｜下午錄最高氣溫31.6°C 為今年以來最高紀錄
更新時間：16:48 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:18 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:18 2026-05-12 HKT
高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至31°C或以上，而天文台錄得最高氣溫31.6°C，是今年以來的最高紀錄。
在下午四時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉以東約890公里，預料向北緩慢移動，在菲律賓以東海域徘徊。
天文台預測，今晚及明日天氣大致多雲。明早最低氣溫約26°C，日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32°C。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩南至西南風。
天文台指，偏南氣流會在明日（13日）繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。而一道低壓槽會在華中形成，並逐漸靠近華南沿岸。
受高空擾動影響，周四（14日）及周五（15日）沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東，該區仍有驟雨。此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。
最Hit
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
2026-05-11 14:04 HKT
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
2026-05-11 13:18 HKT
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
2026-05-11 17:55 HKT