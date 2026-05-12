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天文台｜下午錄最高氣溫31.6°C 為今年以來最高紀錄

社會
更新時間：16:48 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:18 2026-05-12 HKT

高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至31°C或以上，而天文台錄得最高氣溫31.6°C，是今年以來的最高紀錄。

在下午四時，熱帶低氣壓黑格比集結在馬尼拉以東約890公里，預料向北緩慢移動，在菲律賓以東海域徘徊。

天文台預測，今晚及明日天氣大致多雲。明早最低氣溫約26°C，日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32°C。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩南至西南風。

天文台指，偏南氣流會在明日（13日）繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。而一道低壓槽會在華中形成，並逐漸靠近華南沿岸。

受高空擾動影響，周四（14日）及周五（15日）沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東，該區仍有驟雨。此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。

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