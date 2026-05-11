宏福苑大火假災民騙善款 廚師賣戶口洗黑錢囚11月罰$4500 不服刑罰提上訴

大埔宏福苑五級火災奪去168人性命，有人涉嫌趁機冒充災民於社交平台騙取逾2.5萬元善款，警方調查後揭發32歲男廚師持有涉案傀儡戶口，並處理約6.4萬元不法款項。廚師在警誡下承認為「賺取外快」以3800元出售戶口予不知名人士，早前承認洗黑錢罪，被判監禁11個月、罰款4500港元及賠償2.55萬元予4名被騙事主。他不服刑罰過重提出上訴。

報稱廚師的32歲湛樹成承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。他承認於2025年10月25日與2025年11月31日之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services（HK）Limited帳戶內一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

原審官指被告明知出售戶口會被用作處理非法得益

主任裁判官蘇文隆今年4月初判刑時指，本港洗黑錢罪行猖獗，儘管沒有證據顯示湛樹成知道贓款與宏福苑大火有關，惟涉案金額不少，他亦明知賣出的戶口會被用作處理非法得益，遂判他監禁11個月、罰款4500港元及賠償約2.5萬元予4名被騙事主。

本案案情指，4名市民在大埔宏福苑火災後透過轉數快轉帳逾2.5萬元「捐款」，4人發現受騙後報警求助，湛樹成被捕後在警誡及錄影會面下承認經Facebook以3800港元賣出涉案戶口，亦相信他賣出的戶口會被用作處理非法得益。警方調查後發現其戶口收取過逾6.4萬元黑錢。

案件編號：HCMA144/2026（WKCC5544/2025）

法庭記者：劉曉曦