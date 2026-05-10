母親節︱黃家和料今日酒樓訂位爆滿 部分甚至會加開一輪

今日母親節，不少子女也會與媽媽到酒樓飲茶或食晚飯答謝親恩。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，母親節是酒樓全年生意最旺的一天，之前的訂位已有7至9成滿，對情況表示滿意，相信今日正日會爆滿，甚至有部份酒樓需要加開一輪，業界生意額可達3.5億元，認為表現已算相當不錯。

料母親節期間有不少內地人來港旅遊順道慶祝

黃家和指出，雖然市民北上消費風潮未止，但留港的市民亦會舉辦家庭聚會慶祝母親節，加上近期內地旅客人數增加，相信母親節期間會有不少內地人來港旅遊，順道在港慶祝，帶動酒樓、酒店及西餐廳等生意。

黃家和表示，母親節是酒樓全年生意最旺的一天，之前已有7至9成訂位，相信今日正日會爆滿。資料圖片

今日母親節，不少子女會與媽媽到酒樓飲茶或食晚飯答謝親恩。資料圖片

聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成則表示，今年母親節正日慶祝的客人「少咗」，反而是母親節前一日，即昨日訂位一早爆滿。

譚續指，今年母親節一圍酒席最低消費約為4000元左右，與往年差距不算太大。不過，他亦提到，以往除母親節的套餐外，市民亦願意付費「加料」，例如「鮑魚大隻啲、整隻乳豬」等等，惟近年市道疲弱下愈來愈少見。

記者 伍萬庭