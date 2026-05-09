五一黃金周｜ 姚柏良：有人頭也有銀頭 市面充滿消費活力

五一黃金周假期結束，有約101萬人次內地旅客來港。選委界立法會議員姚柏良今早(9日)在電台節目形容今次黃金周「有人頭也有銀頭」，市場氣氛，消費也有活力，期間酒店整體入住率高達九成，對本港的零售、餐飲及住宿均帶來提振作用。姚柏良亦觀察到，現時來港旅客呈現年輕化、家庭化及深度化三大趨勢，他們更願意四處發掘不同的地道文化體驗。

酒店收費克制 旅行團佔入境旅客僅百份之三

針對外界關注酒店會否在旅遊旺季「坐地起價」，姚柏良澄清現時旅客對價格非常敏感，加上跨境交通便利，旅客有了更多替代選擇，整體酒店收費仍然溫和。旅行團方面，他指出自旅遊業監管局成立及新條例實施後，強迫購物等不良營商手法已幾乎絕跡。今年黃金周的旅行團數量約有三萬二千多名團客，與去年相若，佔整體旅客比例約百分之三。他深信業界絕對有能力做好接待工作，並會持續提升導遊與領隊的服務質素，確保所有旅客不論是跟團還是自由行，都能獲得良好體驗。

姚柏良指出，現時遊客多集中在維港兩岸一帶，要進行更多跨界別聯乘引流客人，例如西九文化區希望打造票務系統聯乘不同的持分者，用票尾的經濟概念，推動不同性質的地區活動。



中價餐廳未受惠黃金周 打包式宣傳助增旅客留港日數

雖然高檔餐廳及特色茶餐廳在黃金周表現理想，但民建聯立法會議員鄭泳舜指出，面對高昂成本，部分中價餐廳未必能完全受惠，業界需要思考如何轉型。為進一步刺激消費，鄭泳舜建議接下來的六、七月大型足球賽事等盛事，將與政府構思如何進行「打包式」宣傳，增加旅客留港天數的誘因。他認為不論是「票尾經濟」推動，或將票尾與不同的旅遊體驗「打包式」宣傳，有助成為旅客來港的誘因。

他以早前九龍城區響應七人欖球賽推出優惠為例，認為若能配合政府部門或旅遊發展局牽頭作聯合宣傳，效果將遠勝地區單打獨鬥。同時，他建議政府在政策上拆牆鬆綁，例如進一步放寬寵物進入食肆及設立露天茶座，藉此鼓勵本地市民及旅客多外出消費，搞旺市道。

拒絕削價競爭 憑高品質餐飲吸納高端客群

商界（第一）立法會議員林偉全則指商界人士笑言「塞車代表經濟好」，樂見市面恢復熱鬧，認為旅客重臨為香港帶來活力。他強調，香港的旅遊業不應盲目參與價格戰，而是要展現「五星級服務、四星級價錢」。林偉全特別提到，香港擁有眾多享譽國際的酒店品牌及米芝蓮星級餐廳，相比起倫敦等海外大城市在旅遊高峰期的昂貴收費，香港的價格相對相宜。此外，外國的高級米芝蓮三星餐廳往往需要提前半年排隊預約，而香港的頂級餐廳透過禮賓部協助則較容易訂位。他認為這些優質的餐飲與住宿體驗，將成為香港吸引高質素旅客的重要特色。

