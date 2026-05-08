五旬翁隨地吐痰罰款3000元 遭食環票控時涉襲擊職員准保釋7.9再訊

52歲男侍應今年4月涉嫌在北河街隨地吐痰時，遭食環署職員票控，男侍應疑感不忿推撞食環署職員，被控阻礙公職人員等兩罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至7月9日，待向控方索取法律文件及給予意見，獲裁判官批准押後，期間被告准以2千元保釋候訊，被告今承認票控的隨地吐痰被罰款3千元。

被告羅智勇，被控阻礙公職人員及普通襲擊兩罪。控罪指，他於2026年4月8日，在深水埗基隆街與桂林街交界北河街市政大廈外阻礙依法執行公務的公職人員，即食物環境衛生署，助理小販管理主任，即男子朱啟東執行公務；另在同日同地襲擊朱啟東。

案件編號：WKCC2138/2026

法庭記者：黃巧兒