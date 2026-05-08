天氣｜母親節大致多雲 短暫時間有陽光 料黑格比「升呢」成強烈熱帶風暴

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，明日初時仍有幾陣驟雨。據天文台預測，母親節當日氣溫介乎23至27度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。另外，據內地中央氣象台的預測，熱帶風暴黑格比料在母親節當日升呢成強烈熱帶風暴，並移向菲律賓以東海域。

根據天文台的9天天氣預報，明日大致多雲，有幾陣驟雨。天氣稍涼。初時驟雨較多。天氣稍為清涼，介乎22至25度；母親節(10日)當日日間短暫時間有陽光。氣溫亦較明日稍為回升，最低氣溫23度，最高氣溫27度。

下周二起連下6日雨

天文台又預料，隨著偏東氣流逐漸緩和，下周初至中期華南沿岸天色好轉。同時，受高空反氣旋影響，該區日間炎熱。周一(11日)短暫時間有陽光，最低氣溫同樣是23度，最高則為28度，周二(12日)起至5月17日均會下雨，連下6日雨。周二部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎24至29度。周四(14日)及周五(15日)大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最低氣溫23度，最高氣溫27度。

另外，據中央氣象台的路徑預報，黑格比位於關島附近，在未來數日大致移向菲律賓以東海域，周日將增強為強烈熱帶風暴，其後在12日將減弱為熱帶低氣壓。多個AI天氣模型都預料，黑格比在5月12日於菲律賓以東海域消散。