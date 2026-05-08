中大醫院提早還40億政府貸款 查逸超：校董會已批准動用基金「內部借貸」 醫院營運漸見起色

中大醫院曾向政府借貸逾40億元，並兩度延遲還款，原定於2028年開始還款。中大院方上月向政府提出，提前悉數還清貸款的建議，中文大學擬向中大醫院提供借款，及/或中大校方為中大醫院向銀行借貸作擔保，以整合所需財務安排。立法會衞生事務委員會原訂今日（8日）討論中大醫院貸款安排最新進展，惟會議超時，另擇日期再作討論。中大校董會主席查逸超會見傳媒時表示，受惠於大學的投資收益理想及儲備有所增長，校董會已批准動用校內非指定用途的基金，以借貸形式提早為醫院償還債務，證明醫院的營運模式可行。

查逸超表示，雖然原定於立法會委員會的議程延後，但校方已和委員會主席溝通，希望可盡快再作討論。他重申，校方上月已主動向政府提出提早償還中大醫院的貸款，決定背後涉多重因素。

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查逸超：中大整體儲備基金過去兩年投資收益不俗

查逸超指，立法會早年批准的貸款安排，為中大醫院提供了改善管治和營運的空間。經過兩年發展，醫院營運已漸見起色，證明其模式可行。與此同時，中大整體的儲備基金在過去兩年投資收益表現不俗，儲備錄得增長。

基於財政狀況改善，查逸超表示中大校董會經過慎重考慮後，已批准動用大學內部非指定用途的儲備基金，以內部借貸方式，提早為中大醫院開始償還政府貸款。他強調，具體還款細節將由校方與醫院內部安排，並期望市民能繼續支持中大及中大醫院的發展。