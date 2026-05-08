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高級督察涉三度對妻動粗被控普通襲擊 准保釋至7月訊 待控方考慮是否以其他方式處理

社會
更新時間：11:15 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-08 HKT

34歲高級督察涉去年2月在將軍澳住所內三度對妻子動粗，被控3項普通襲擊罪。案件今於觀塘裁判法院再訊，控方指早前收到辯方來信，提出以其他方式處理本案，控方須時考慮，故申請案件押後。署理主任裁判官鍾明新遂押後案件至7月3日再訊，被告續准保釋。

被告駱敬丰、現已被停職，他今天沒有律師代表。控方今指，被告早前已透過私人律師去信控方，商討以其他方式處理本案，由於較遲收到信件，控方未有足夠時間考慮，故今申請押後案件。

被告被控3項普通襲擊罪，指他於2025年2月28日在將軍澳康城路一號日出康城領凱9座某室，三度襲擊譚姓女事主。

案件編號：KTCC479/2026
法庭記者：王仁昌

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