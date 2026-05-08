宏福苑聽證會｜業主非專業難處理大維修 易志宏：可考慮聘用持牌物管公司協助 | 持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第24場聽證會，亦是第四輪聽證會的第3場會議。聽證會將傳召兩位位證人，分別是民政事務總署副署長(2)易志宏及時任房屋局獨立審查組(ICU)總監劉輔國。

5月8日聽證會重點：

民政事務總署副署長(2)易志宏表示，曾接獲居民就法團44次的投訴，曾發出四封信件予主席，要求時任業主立案法團主席開會。

易志宏承認現行制度下若法團主席拒絕開會，業主要向土地審裁處申請命令。

委員陳健波指2000單位的大型屋苑，法團成員僅須9人，決策門檻過低易令決定草率 ，且指有心人少，令謀私利者打壓服務意願。

委員陳健波指2000單位的大型屋苑，法團成員僅須9人，決策門檻過低易令決定草率 ，且指有心人少，令謀私利者打壓服務意願。 歐陽伯權指，現時政府跨部門的轉介機制對一般居民而言過於複雜，容易令人「遊花園」，易志宏指可聘請持牌物管公司協助。

政府擬修例加強部門介入權力，集齊夠5%業權但主席不召開大會時，可要求物管公司代為召開

陳健波認為3000戶的大型屋苑較難達到5%出席率，他亦建議引入授權票抽查制度

大型屋苑提高業主會出席門檻難成事 陳健波建加強授權票抽查

【11:45】俞匡庭隨後問及有關授權票的問題，他指，現行規定下，涉及大型維修的業主大會，需有10%業主親自或授權出席，其中親自投票比例須達5%（或100票）。易志宏指，有關門檻在修例後才新增相關限制。大火事故後，有意見認為大型維修工程應要求更多業主親自參與，而非單純依賴授權票，故建議進一步提高親自出席的百分比或票數。

陳健波指，若門檻過高，可能導致無法召開會議或作出有效決定。以三千個單位的屋苑為例，要達到5%的親自出席率已非易事，與其依賴政府硬性規定，更應加強業主教育，鼓勵業主主動關心及參與大廈管理。

陳健波亦關注授權票的真偽問題，建議引入抽查制度，提高授權制度的誠信及可靠性，易志宏認為，由物業管理公司負責抽查最為合適。

政府擬修例強化介入 5%業權可促物管代開大會 主席須從眾意處理議程

【11:40】易志宏亦提到，政府正研究修例加強部門介入權力，但指要先經過咨詢，及很多時候修例都是基於過往遇到的困難，目前方向包括，如果集齊夠5%業權但主席不召開大會時，可要求物管公司代為召開；及當主席安排的議程與居民意願有出入時，如大多數居民要求處理某事項但遭主席迴避處理時，可要求主席直接處理有關事項。至於處分方面，易強調法團管委成員主要是兼職自願崗位，「可能有時都已經盡咗力」，但同意亦要平衡公眾利益，如現行條例下，法團未有備存紀錄已有罰則。

陸啟康指大廈維修為「老大難」問題 政府須審視由哪機構牽頭

【11:20】陸啟康又指，大廈維修事宜為「老大難」問題。他指政府不可能代業主作出決定，而居民普遍缺乏相關知識，導致他們難以參與維修建議及決策，情況棘手。他相信居民確實需要更多協助，未來政府必須審慎思考由哪個機構牽頭，以及如何協調不同部門提供支援。

合安接收約80幾萬份文件 理多項管理問題

【11:15】俞匡庭續指，法例第31條亦賦權民青局向土地審裁處提交申請解散法團管委會，而政府亦是動用有關權力，申請並解散了宏福苑新法團，並委任合安為管理人。易志宏同意，又指出今次是當局「史無前例」地首次動用有關法定權力，又強調政府只是有申請權，決定權仍在土地審裁處，重申第31條屬於非常時期的非常手段，一般情況不會使用。

俞匡庭問到合安自今年1月接手後的工作。易回答指，合安接收了80幾萬份文件，合共幾TB大小。合安要找律師、會計師等閱讀合約，其中部分合約在大火後中斷，但又有部分例如宏志閣的升降機的保養合約要繼續；加上閱讀工程合約、向銀行取回保證金，「大維修夾錢有業主交足，但又有人未交」，還有退回管理費按金、爭取電費減免等林林總總管理事宜。

跨部門轉介機制複雜易令市民感「遊花園」 民政署願擔當溝通橋樑

【11:05】另一名委員歐陽伯權指，現時政府跨部門的轉介機制對一般居民而言過於複雜，容易令人「遊花園」，希望政府能提供更充足的資訊，避免市民在不同部門之間來回奔波

易志宏回應，署方作為最前線的部門，樂意擔當居民與政府之間的溝通橋樑。

陸啟康認為，大廈管理不單是政府的責任，居民本身亦應承擔部分責任，這涉及公眾教育。他承認，不少市民在遇到大廈管理問題時往往不知所措，尤其長者更難獲得所需協助。他期望透過聽證會，喚醒政府與居民共同正視問題。

他續稱，政府不能代替居民作主，否則一旦出現問題，居民仍會投訴政府，並非長遠解決方法。他希望藉着這次深刻的教訓，各方都能重新思考各自的角色，政府與居民攜手應對大廈管理的難題。

陳健波指法團決策門檻過低易草率 且有心人少 謀私利者打壓服務意願

【11:00】委員陳健波指出，雖然現時設有物監局，管理公司的制度看似完善，但業主立案法團本身卻存在結構性問題。他以超過2,000個單位的大型屋苑為例，法團只需9名委員，甚至5人出席便可開會，其中3人同意即可通過議決，門檻過低容易引致決策草率。

他直言：「香港叻人好多，但叻人又肯做嘅人就好少。」導致有心服務的業主難求，又指可能有部分法團成員謀求私利，進一步打擊擔任法團委員的意願。

陳健波又提到，一旦成立法團後，若要解散極其困難，除非涉及重大事件並向土地審裁處申請，否則難以獲批。他指每年有關法團的投訴多達數百宗，認為若不正視根源，問題將持續惡化。

他建議，日後應更倚重受《物業管理服務條例》監管的管理公司，因為它們違規時可被追究法律責任，亦可聘請專業人士處理大型維修、招標等技術性工作，「專業對專業」能減低作弊機會，遠比由普通業主組成的法團更可靠。他強調，管理公司同時應尊重業主委員會的意見，由業主委員會收集居民聲音，但毋須承擔法律責任，這樣既能反映民意，又可減輕業主個人風險。易志宏同意其建議。

法團可考慮聘請持牌物管公司協助大維修

俞匡庭隨後問及署方未來的優化工作，提及《建築物管理條例》的修例方向，他關注業主立案法團一般由街坊組成，委員並非專業人士，未必有能力處理大廈工程顧問不可靠、投標過程出現合謀爭議等複雜問題。易志宏指，法團可考慮聘請持牌物管公司協助。

俞匡正建議政府可否提供獨立的建築顧問或專業團隊，協助業主或管委會處理工程及發展事宜。易志宏就表示，未必適合由民政一方提供，相信發展局會較為適合。

《建築物管理條例》第40A為最後手段 僅用於極少數嚴重不合作個案

【10:55】俞匡庭指出， 《建築物管理條例》第40A條賦權民政總署搜証，但未有進一步的執法權力。易志宏表示，署方在大廈管理上始終是扮演「協作與協調」角色，一方面維護公共利益，同時尊重私有產權，他形容第40A條往往是「最後手段」，大部分情況下，業主、舊區管委會、甚至管理公司都會配合提供資料，並不須動用第40A條。

易志宏指，只有在極少數嚴重不合作的個案中，例如法團未有按法例準備或公開財務報表，署方才會行使該條文的權力。過去在他任內，曾有一至兩次因涉及財務報表問題而動用此「最後手段」。

俞匡庭指出，即使動用第40A條取得資料，也無法直接解決法團在大維修等實際運作上的困難。易志宏承認，條例的設計原意是確保法團遵從條文，「只係希望處理遵從大廈條例方面嘅工作」。他又稱，總署雖沒有執法權，但如果有不合例的情況出現，仍有相應罰則。

民政事務總署副署長(2)易志宏。

接宏福苑法團44次投訴 曾發出四封信件予時任主席促開會

【10:35】委員會主席陸啟康關注「會唔會喺呢方面我哋可以擴大多啲嘅範疇畀居民可以使用？」易志宏完全同意其說法，「我哋其實都好鼓勵居民使用，因為其實如果唔使用嘅話，往往都已經去咗法庭。」

俞匡庭隨後問及有關署方就宏福苑大火前的工作。他提到，署方就宏福苑的法團爭議收到44宗投訴，易志宏指署方已盡力處理。俞續指，2024年2月，宏福苑約5%業主根據《建築物管理條例》要求管委會主席召開業主大會，但時任法團主席鄧國權未有在法定的14日內召開。民政事務處接獲約19宗投訴或查詢後，曾發出四封信件予主席，要求時任業主立案法團主席開會。易志宏承認，現行制度下，若法團主席拒絕開會，業主要向土地審裁處申請命令。

【10:10】代表獨立委員會的大律師俞匡庭指，易志宏在2022年11月起出任民政事務總署副署長，主要職責包括地區治理，大廈管理等政策，他同時是市建局董事會非執行董事。

俞匡庭指，為加強協助業主、業主立案法團（法團）及業主委員會（業委會）處理大廈管理及大型維修工程等事宜，民政事務總署設立「大廈管理中央平台」。易志宏指，有關平台會每個月定期為業主、法團和業委會舉辦簡介會，並邀請相關政府部門及機構，包括屋宇署、消防處、勞工處、警務處、廉政公署、市區重建局和競委會等，介紹各類與大廈管理及維修相關的服務，讓業主、法團和業委會可了解更多相關的服務的詳情。

代表獨立委員會的大律師俞匡庭（右）。

俞匡庭指，民政事務總署設有3個解決爭議服務，包括大廈管理義務專業調解服務計劃、大廈管理糾紛顧問小組及解決大廈管理爭議服務。易志宏指，就大廈管理義務專業調解服務計劃，民政總署會安排專業調解員提供最多共15小時的免費調解服務，以協助各方達成和解協議。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元