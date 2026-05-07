港鐵「優質顧客服務大獎」頒獎禮囊括14獎項 榮膺最高殊榮「卓越服務獎總冠軍」

港鐵公司於本年度的香港優質顧客服務協會「優質顧客服務大獎」頒獎禮中，榮獲14個獎項，並憑最高得分的總成績榮膺最高殊榮「卓越服務獎總冠軍」。港鐵表示，這一系列奬項與嘉許，充分肯定團隊不斷追求卓越服務的努力，亦是港鐵致力為乘客、顧客，以及租戶、員工等持份者，提供高效貼心體驗所取得的成果。

4個項目分別榮獲相關組別金獎

頒獎禮於本周二( 5日 )舉行，港鐵的香港客運服務團隊、學習及發展部、車務訓練部，以及ELEMENTS圓方商場顧客服務團隊共囊括14項傑出個人獎、優秀組別奬及優秀計劃奬，無論設施配套、待客態度以至整體顧客服務體驗，均獲評審團高度肯定。其中，「長者關懷計劃」、「港鐵智慧出行：乘車優惠計劃數碼轉型」、「啟德及宋皇臺站客戶體驗提升計劃」以及「港鐵智慧出行：啟德體育園智慧分流系統」4個項目更分別榮獲相關組別的金獎，充分彰顯港鐵在創新科技應用、數碼化轉型及社群關懷上的成就。

港鐵繼續「以客為本、精益求精」推動城市前行

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，非常榮幸獲得香港優質顧客服務協會的認可。港鐵一直以客為先、用心服務，照顧市民的出行、購物、工作等需要。團隊以真誠和專業精神努力為顧客提供更貼心、更溫暖服務。今次獲得業界及顧客的肯定，是對港鐵長久以來努力的肯定，亦是推動港鐵持續提升服務的最大動力。港鐵將繼續「以客為本、精益求精」去推動城市前行。她衷心感謝每一位港鐵同事的努力。

公司持續投放資源優化車站及商場設施 提升顧客體驗

港鐵表示，公司一直持續投放資源優化車站及商場設施，提升顧客體驗，為不同需要乘客提供更舒適便捷的出行環境，當中包括過去3年公司為11個車站增設虛擬服務大使Tracy，提供嶄新智能顧客服務；完成葵芳站及沙田站等大型車站提升工程，以及於不同車站更換或更新超過60部升降機及扶手電梯，並翻新超過80個站內洗手間。

同時，陸續在車站升降機及出入口加入大型標示，並推出升級版「關愛共乘」應用程式，方便長者及有需要人士出行；商場方面， ELEMENTS圓方已全面升級洗手間，並設有家庭育嬰室，配合不同顧客需要。此外，場內增設逾百個兼容本港與內地標準的電動車充電設施。

港鐵重視員工培訓 多元化計劃強化服務能力

港鐵亦重視員工培訓，透過多元化培訓計劃，強化前線及支援團隊服務能力，推動以專業、同理與熱誠為本的服務文化，讓每位顧客感受到關懷與尊重。「顧客服務月」活動持續在內部推廣「以客為本」顧客服務精神。今年顧客服務月主題是「暖心同行」，進一步突破地域界限，首次結合香港、內地及澳洲團隊，透過跨區交流激發創意與靈感，建立最真誠及具人情味的服務標準。展望將來，團隊會繼續聆聽社群聲音，定期交流收集意見，並將建議轉化為實際改善措施。