「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 無家可歸認欺詐罪判囚4年

「電筒大王」沈漢深57歲長子沈俊文2023年偽造文件虧空公款，謀奪父母公司，私下向財務公司按揭公司名下3個西貢匡湖居單位，得益約2161萬元。沈俊文早前承認5項欺詐罪，求情指取款用作賭博及投資，惟現已破產，身為長子原可承繼萬貫家財，如今淪落到無家可歸，只能寄人籬下。暫委法官鄭念慈今午於區域法院判刑指本案手法雖不精密，惟早有預謀，由於沈俊文已經失去所有經濟支援，難以重犯，終判囚4年。

鄭官判刑指本案案情非常嚴重，涉案按揭貸款金額巨大，高達2160萬元，被告犯案時向公司註冊處及稅務局提交虛假文件，上有偽造公司印章，手法雖不精密，惟被告早有預謀。鄭官續指由於沒有真正物業做按揭抵押，故涉案財務公司難以執行抵押，有風險無法收回貸款，並提到會有相關訴訟進行。鄭官接納被告有真誠悔意，由於已經失去所有經濟支援，不能繼承任何家產，故難以重犯，個人情況則不足以構成減刑理據，以2年或3年監禁為各罪量刑起點，認罪扣減後部份分期執行，共囚4年。

案件編號：DCCC1144/2024

法庭記者：陳子豪