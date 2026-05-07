宏福苑聽證會︱房屋局ICU容兆倫：小型工程只有收投訴才會實地巡查︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，亦是第四輪聽證會的第2場會議。聽證會將傳召一位證人，房屋局獨立審查組（Independent Checking Unit，ICU）高級屋宇保養測量師容兆倫。

5月7日聽證會重點：

容兆倫同意，小型工程監管制度下，無要求定期巡查，只會在收到具體投訴或查詢時，才會實地巡查。

宏福苑改建及加建工程被歸類為小型工程第二級別，即中等風險，無需專業人士監督。容兆倫解釋，大維修的外牆工程僅涉及翻新與換飾面，如範圍較小其實風險較細。

ICU對小型工程審查分3種抽樣檢查，其中「實地審查（SAC）」是完工後才進行，故宏福苑不會被審查。委員會質疑完工後才審查「工人已經走晒，棚已經拆晒」，容兆倫稱SAC只確保工程成品符合規例。

房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫（右二）。

宏福苑改建及加建工程列中等風險 無需專業人士監督

【10:58】杜淦堃探討小型工程的分級及ICU審查工作。他指現行小型工程按風險分為三個級別，除較高風險的第一級別工程須委任訂明建築專業人士（PBP）設計及監督，並由註冊承建商施工，中等風險的第二級別，及低風險的第三級別，只須委任註冊承建商，無需訂明專業人士參與。

以宏福苑個案為例，杜淦堃指項目涉及8幢超過30層高的大廈，進行整棟外牆翻新，包括拆除石屎、更換飾面及搭建大量棚架；而相關小型工程申請共48份，其中24份屬第一級別，24份屬第二級別。然而，即使是第二級別工程，由於同時受強制驗樓計劃涵蓋，實質上仍須委任專業人士處理，惟純粹按小型工程制度，第二級工程僅依賴承建商自我監管，並無建築師或結構工程師核實。容兆倫同意。

因此，杜淦堃問到現行的大型工程「改建及加建工程」（A&A works）中，整棟大廈的外牆翻新會被視為「高風險工地」，質疑為何宏褔苑涉及大規模的大廈外牆翻新，工程卻被歸類為小型工程第二級別（中等風險），只需註冊承建商負責，無需專業人士監督。容兆倫解釋，原意是改建加建工程的外牆工作不單是維修或換飾面，同時還涉及其他改建加建，故風險較大；大維修的外牆工程僅涉及翻新與換飾面，如範圍較小其實風險較細。

不過杜指出，外牆工程始終牽涉行人風險，且宏福苑工程範圍大，也涉及水缸等改裝工程，質疑原有制度忽略了一類工程本身的風險。容兆倫同意「有問題」，認同原有制度下，小型工程極度依賴承建商自己。杜表示，屋宇署早前已表明，火災後已審視現行制度並將作出改進。

委員會質疑完工後實地審查「人走晒、棚拆晒」 容：只確保工程成品合規

至於ICU對小型工程申請的審查機制，杜指，除了收到申請後會進行基本的表格篩查，確保填表無甩漏，ICU對小型工程的審查分為3種抽樣檢查，分別為開工前的文件審核「基本檢查（AFC）」、完工後實地檢查的「實地審查（SAC）」，及開工前的「動工前實地審查（PSAC）」。

容兆倫同意，SAC是完工後才進行，故未完工的宏褔苑本就不會被審查。杜質疑完工後「工人已經走晒，棚已經拆晒」；容強調，SAC本身的目的也只是確保工程成品符合規例。

AFC及PSAC均是開展工程前進行，前者只涉及文件檢查，後者實地檢查的目標是防止承建商未按規定提交通知便偷步動工，其他工程安全問題並非檢查目標。容兆倫同意，ICU於工程進行期間並無實地監察方案，依賴其他人的投訴，及工程承辦商本身。

容兆倫證人供詞指本港小型工程制度屬「自我規管」

【10:19】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫在2020年10月14日加入ICU，2024年9月26日擔任小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。加入ICU前，容兆倫亦曾任職於房屋署屋邨管理處。

杜淦堃指，容兆倫的證人供詞提到，現時本港的小型工程制度屬於「自我規管」，主要依賴指定建築專業人士及註冊承建商進行工程設計與視察。

棚網及發泡膠投訴歸強制驗樓小組管

杜淦堃提到，宏福苑大維修涉及多項不同工程，ICU一共接獲48份與翻新相關的小型工程申請，24份屬高風險的第一級，另外24份屬第二級別。

容兆倫同意，小型工程監管制度下，無要求定期巡查，房屋署只會在接獲具體投訴或查詢時，才會實地巡查。若沒有與特定工程程序相關的投訴，則不會主動派員巡查。

杜淦堃隨後問及有關棚網安全和發泡膠封窗的投訴，容兆倫表示，兩者與強制驗樓小組有關，即另一名ICU代表古小平所領導的小組。他強調是內部分工，避免兩個小組重複處理同一件事。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：何健勇

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