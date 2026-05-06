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油價｜運物局：7月旺季航班取消率約1% 已要求航空公司做好資源配置

社會
更新時間：12:17 2026-05-06 HKT
發佈時間：12:17 2026-05-06 HKT

近期中東局勢動盪導致國際油價劇烈波動，令全球航空公司營運成本大幅上升。民建聯立法會議員陳克勤在立法會提出書面質詢，詢問香港國際機場在近期的航班取消數字及比率。運輸及物流局局長陳美寶回應時表示， 截至2026年5月5日，民航處接獲航空公司通報，今年5月及6月傳統旅遊淡季，往來香港的客運航班整體有少於5%被取消，7月傳統旅遊旺季則約1%取消。政府已要求本地航空公司減少影響，並靈活調動資源，增加具發展潛力航線的班次，轉危為機。

陳美寶強調，航空公司取消航班的原因眾多，包括天氣、技術問題及營運理由等，因此上述數字未必能完全反映油價波動的影響。根據臨時數據，今年4月機場的客運航班總數及客運量，仍分別按年上升約5%及8%。

航空公司轉危為機 增辦歐洲航線

政府已要求本地航空公司做好資源配置，盡快向受影響乘客交代航班整合安排，並就相關的變動及早通知乘客，包括根據機票條款作出退款或合適的安排，務求盡量減少對乘客造成的不便。政府將繼續密切監察本地航空公司提供服務的情況。 

陳美寶續指，本地航空公司正積極轉危為機，在整合航班的同時，靈活調整資源，考慮增加具發展潛力航線的班次。如有本地航空公司在今年4月增加了3對往返巴黎、3對往返蘇黎世的航班，並於13對往返倫敦的現有航班上提供更多機位，以提升整體運力效益。

旅發局：「盛事+旅遊」鞏固亞洲盛事之都地位

局方引述旅發局表示，會密切留意中東局勢對旅遊市場的影響，並繼續透過舉辦旗艦盛事，吸引高增值旅客。旅發局指，今年首季訪港旅客已超過1,430萬人次，按年上升17%，反映香港吸引力持續增強；又指旅客出行模式的變化亦會為香港帶來新機遇，上月舉行的香港國際七人欖球賽吸引了超過11萬3千本地及非本地觀眾參與，較上一年高2.24%，非本地入場人數比例與上年相若。當局將利用「盛事+旅遊」的疊加效應，將人流轉化為消費，鞏固香港「亞洲盛事之都」的定位。

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