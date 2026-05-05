涉扶手電梯上圖偷拍女子私密處 40歲公務員獲准保釋6月中再訊

40歲公務員涉嫌去年8月在藍田站交通交匯處的電梯上，企圖偷拍女子的私密部位，被控企圖非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至6月16日再訊，待向控方索取文件及給予法律意見，另與警方商討案件的處理方式，獲裁判官丘國新批准，被告准以5千元保釋，期間不得離開香港、須交出旅遊證件及到警署報到。

被告陳振宇，被控於2025年8月28日在觀塘鯉魚門道藍田站交通交匯處一條通往匯景廣場的電梯上，企圖拍攝女子X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會X是否同意被告拍攝其私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的。

案件編號：KTCC893/2026

法庭記者：黃巧兒