廉署拘5男2女圖奪旺角商住大廈大維修工程 法團主席涉貪 包庇承辦商工程顧問隱瞞雙重身份

廉署上周（4月27日及28日）採取執法行動，打擊一個專門針對單幢樓宇大維修工程的貪污集團，拘捕5男2女，年齡介乎37歲至75歲，當中包括業主立案法團主席、工程承辦商東主，以及工程顧問公司的董事和聘用的註冊檢驗人員。

廉署指，早前接獲市民舉報，懷疑位於旺角一座商住大廈的大維修工程招標過程可能涉及貪污。廉署調查揭發被捕承辦商東主，涉嫌透過親友暗中持有涉案工程顧問公司，用低價取得工程顧問合約，並在招標過程中隱瞞承辦商及工程顧問的雙重身份和利益衝突，意圖誘使法團揀選其工程承辦商進行大維修。

廉署圖片

涉案者另涉兩個大維修項目

調查發現，該工程顧問公司並沒有按法團要求，申報與該工程承辦商的利益衝突，而業主立案法團主席懷疑縱容包庇，可能涉及貪污。因有業主對招標過程存疑，涉案承辦商最終未能獲取該項價值約2,000萬元的工程合約。

調查同時揭發，被捕註冊檢驗人員正職從事金融業，懷疑她在有關工程並沒有根據建築物條例履行檢驗職責而簽署建築物檢驗報告。廉署已同步將相關建築物檢驗資料，轉介屋宇署跟進。

署方指，人員在行動中搜查了多個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，以及被捕人士的住所，並檢走相關樓宇維修工程文件和會計紀錄。

行動中發現涉案工程顧問公司及承辦商，亦試圖透過隱瞞關係和利益衝突，以取得另外兩個位於大坑及深水埗的樓宇大維修項目，有關工程正進行招標，合約價值共約600萬元。廉署指，行動已成功堵截有關非法行為，過程中亦已提醒相關業主代表在判授合約時要留意的貪污風險。

廉署表示，相關貪污調查仍在進行中，不排除再有進一步執法行動。

廉署調查發現，該工程顧問公司並沒有按法團要求，申報與該工程承辦商的利益衝突。