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以色列領事： 科技與文化聯繫仍是重點

社會
更新時間：10:48 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:48 2026-05-05 HKT

儘管中東地區局勢動盪，即將結束五年任期的以色列駐港總領事藍天銘表示，其使命的核心優先事項——經濟、科技與文化合作——維持不變。

擁有27年外交經驗的藍天銘強調，以色列的高科技生態系統持續推動雙邊關係。他表示：「以色列有9,000家科技公司，其中1,500家為深度科技公司，佔我們出口超過55%。」他補充說，領事館的角色是在以色列創新與中國市場之間「搭建橋樑」。

儘管缺乏直航航班——較2019年的12班為少——雙邊貿易依然強勁。中國是以色列第二大貿易夥伴，以色列亦是香港在中東地區最重要的貿易夥伴之一。 藍天銘透露，一家大型中國企業目前正洽購一家以色列領先的農業灌溉公司。他還指出，以色列十大最暢銷汽車品牌中有四個是中國品牌，且不徵收關稅。

在文化方面， 藍天銘強調了近期的活動，包括邀請與復興希伯來語人士有淵源的以色列名廚 Gil Hovav 到訪，以及一位預測長期科技與人口趨勢的學者。領事館亦將參與香港七月的書展，反映雙方共同的閱讀喜好—— 藍天銘指出：「以色列每年出版的書目數量都在增加。」

藍天銘承認近年是「更具挑戰性」和「敏感」的時期，但強調要抱持長遠眼光。「你必須像馬拉松跑手一樣，」他說。「我們必須着眼於長遠的共同目標。」旅遊業雖然有所下滑，但他仍保持樂觀，憶起2018年有77,000名以色列人到訪香港。「我們可以回復到那個水平，」他說。「潛力依然存在。」

拍攝期間 窗簾拉下

抵達以色列領事館後，保安人員檢查了記者的姓名和身份證，隨後是Ｘ光機檢查——這是領事館的標準程序。但接着是儲物櫃。甚至我的手袋和一支簡單的原子筆都必須在進入前存放好。不過，我的手機獲准帶入——但這是因為特別申請了豁免。

到了拍攝總領事藍天銘的時候，必須拉下窗廉。一名官員解釋，這些嚴密的安全措施自2001年以來一直實施——是直接回應紐約九一一襲擊事件。「這不是新措施，」她說。 藍天銘態度友善，並以普通話開始對話。在90分鐘的會面中，約有15分鐘用於安全檢查。

《The Standard》總編輯 Bonnie Chen

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